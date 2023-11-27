Χριστούγεννα στο Μέγαρο: Εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Μουσική, χορός, όπερα και θέατρο σκιών συνθέτουν το εορταστικό τοπίο των φετινών Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που υποδέχεται τις γιορτές με συναρπαστικές παραγωγές για όλη την οικογένεια.

Ανάμεσά τους συναντάμε δύο μαγευτικά μπαλέτα, την «Τοσοδούλα» (16-30/12/2023) και τη «Ζιζέλ» (18-28/12/2023) από το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, τη νέα παράσταση του Ηλία Καρελλά «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Νέα Υόρκη» (22-30/12/2023, 4 & 5/1/2024), την καθιερωμένη συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου της Ουρανίας Γκάσιου που φέτος συμπράττει με το Ventus Ensemble (23/12/2023), το αριστουργηματικό ορατόριο «Ο Μεσσίας» του Χαίντελ από την Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον Γιώργο Πέτρου (27/12/2023) και το «Ρεβεγιόν στο Παρίσι», το πρωτοχρονιάτικο γκαλά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (30/12/2023), με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη και τους λυρικούς τραγουδιστές Αλεξία Βουλγαρίδου, Λουκρέτσια Βεντουριέλλο και Αντώνη Κορωναίο να ερμηνεύουν αποσπάσματα από τα ωραιότερα έργα του γαλλικού ρεπερτορίου.

Οι εκδηλώσεις αναλυτικά:

Αυτό τον Δεκέμβριο, το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού ταξιδεύει στην Αθήνα και παρουσιάζει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη δύο υπέροχες παραγωγές για όλη την οικογένεια: τo δημοφιλέστατο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Η Τοσοδούλα», που μεταμορφώνεται σε ένα μαγευτικό χορευτικό υπερθέαμα (16-30/12/2023), και τη «Ζιζέλ», με την ονειρική μουσική του Aντόλφ Αντάμ (18-28/12/2023), ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κλασικού χορού (Συμπαραγωγή: CHT-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Ο Ηλίας Καρελλάς και ο θίασός του ετοίμασαν και φέτος μία νέα παραγωγή, «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Νέα Υόρκη», για να υποδεχτούν τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους στο γιορτινό Μέγαρο (22-30/12/2023, 4 & 5/1/2024). Σε αυτή την τρελή, μουσική περιπέτεια σκιών, που είναι γεμάτη χιούμορ και δράση, ο Καραγκιόζης και η παρέα του καταφθάνουν για τις γιορτές στην αμερικανική μεγαλούπολη, καλεσμένοι από την πλούσια Ελληνοαμερικανίδα αδερφή του Μπάρμπα-Γιώργου. Μουσική συνοδοιπόρος του Καραγκιόζη, η γοητευτική τραγουδίστρια και ηθοποιός Ίντρα Κέυν. Στον ρόλο της θείας από την Αμερική, η Μαρία Ελευθεριάδη. Παίζουν ζωντανά οι μουσικοί: Δημήτρης Σχίζας (κιθάρα), Γιώργος Κουρέλης (πλήκτρα), Γιώργος Πουλιάσης (τύμπανα), Μάρκο Γκρινόβερ (μπάσο). Τη σκηνοθεσία, το κείμενο, τη σκηνογραφία και τους φωτισμούς υπογράφει ο Ηλίας Καρελλάς, και την επιμέλεια κίνησης, η Αντιγόνη Γύρα (Συμπαραγωγή: Θίασος Η. Καρελλά-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Οι μουσικές προτάσεις του Μεγάρου για τα φετινά Χριστούγεννα εστιάζουν τόσο σε θρησκευτικές, όσο και σε κοσμικές συνθέσεις. Στις 23/12/2023 η οργανίστα του Μεγάρου Ουρανία Γκάσιου δίνει ραντεβού με το σύνολο χάλκινων πνευστών Ventus Ensemble και συμπράττει μαζί του στην παρουσίαση χριστουγεννιάτικων μελωδιών από όλο τον κόσμο και κλασικών αριστουργημάτων. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δημήτρης Γκόγκας και Φάνης Βερνίκος (τρομπέτα), Γιάννης Γούναρης (κόρνο), Σπύρος Βέργης (τρομπόνι), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα), Μάριος Μουζακίτης (κρουστά).

Βραβευμένοι ερμηνευτές πολλών ορχηστρικών και λυρικών έργων του Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, τα μέλη της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και ο διεθνώς διακεκριμένος αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο κορυφαίο ορατόριο του σπουδαίου μουσουργού του Μπαρόκ, τον «Μεσσία» (27/12/2023) με τα ανυπέρβλητης ομορφιάς χορωδιακά μέρη του (με ελληνικούς υπέρτιτλους). Μαέστρος και μουσικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με τέσσερις αναγνωρισμένους σολίστ: τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη, τη μετζοσοπράνο Τερέζα Ιερβολίνο, τον τενόρο Χουάν Σάντσο και τον μπάσο Χριστόφορο Σταμπόγλη. Λαμβάνει μέρος η Χορωδία Δωματίου Αθηνών (μουσική διδασκαλία: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος).

Οι μουσικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων κορυφώνονται με την αγαπημένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία (30/12/2023) της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ορχήστρας in Residence του Μεγάρου, που φέτος μάς προσκαλεί σε ένα λαμπερό «Ρεβεγιόν στο Παρίσι». Υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη, τέσσερις φημισμένοι λυρικοί ερμηνευτές, η σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου, η μετζοσοπράνο Λουκρέτσια Βεντουριέλο και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος, επιλέγουν άριες και αποσπάσματα από τις ωραιότερες γαλλικές όπερες και μας ταξιδεύουν με τις φωνές τους στη γοητευτική -και πάντοτε μελωδική- Πόλη του Φωτός (Συμπαραγωγή: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Γιορτινή μουσική στα φουαγέ του Μεγάρου… Και μια φωτεινή παγοπίστα!

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις αίθουσές του, το Μέγαρο θα φιλοξενήσει στα φουαγέ του συναυλίες με γιορτινές μελωδίες που θα παρουσιάσουν στο κοινό ανερχόμενα συγκροτήματα από ωδεία και μουσικά σχολεία της Αττικής (είσοδος ελεύθερη).

Ακόμη, αυτό τον χειμώνα, το Μέγαρο φιλοξενεί στο Αίθριο των Μουσών, για μία ακόμη χρονιά, ένα πλήρως οργανωμένο παγοδρόμιο για την ψυχαγωγία και την άθληση των μικρών και μεγάλων φίλων του. Η παγοπίστα έκτασης 375 τ.μ. καλύπτεται από ειδικό στέγαστρο, έτσι ώστε οι επισκέπτες να πατινάρουν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Στο χώρο δίπλα στο παγοδρόμιο, γονείς και συνοδοί θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τους πατινέρ απολαμβάνοντας ένα ρόφημα, ένα ποτό ή ένα σνακ σε ένα ζεστό περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες: www.icearena.gr.

Η προπώληση για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Μεγάρου έχει αρχίσει. Πληροφορίες: http://www.megaron.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.