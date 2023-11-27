«Unboxing Callas»: Άνοιξε η μεγάλη έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του συλλέκτη Δημήτρη Πυρομάλλη εγκαινιάστηκε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 η μεγάλη έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα εκατό χρόνια της Μαρίας Κάλλα, στον εντυπωσιακό χώρο του αιθρίου του 2ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και στο Φουαγέ της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Η έκθεση «Unboxing Callas: Mια αρχειακή εξερεύνηση στη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της ΕΛΣ», σε επιμέλεια Βασίλη Ζηδιανάκη, θα υποδέχεται το κοινό έως και τις 10 Ιανουαρίου 2024, καθημερινά 10.00-21.00, με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση παρουσιάζει με έναν σύγχρονο τρόπο τη σπουδαία συλλογή που δημιούργησε ο Δημήτρης Πυρομάλλης για τη Μαρία Κάλλας, η οποία περιλαμβάνει περίπου 4.000 δίσκους βινυλίου, 6.000 CD, εκατοντάδες βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικές εκδόσεις, χιλιάδες φωτογραφίες, αυτόγραφα, ιδιόγραφα, γραμματόσημα, μετάλλια αλλά και προσωπικά της είδη. Επιπλέον, παράλληλα με σπάνια τεκμήρια από το αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εκτίθενται και νέα πρωτότυπα εικαστικά έργα, εμπνευσμένα από τη συλλογή Πυρομάλλη, των σύγχρονων καλλιτέχνιδων και καλλιτεχνών Μαρίας Βαρελά, Παναγιώτη Ευαγγελίδη, Πέτρου Ευσταθιάδη, Ελευθερίας Κοτζάκη, Χρυσάνθης Κουμιανάκη, Αγγελικής Μπόζου, Λυκούργου Πορφύρη, Πάνου Προφήτη, Μάριου Σταμάτη, Αλέξη Φιδετζή και Μαλβίνας Παναγιωτίδη.

Αντλώντας έμπνευση από το unboxing, όπως αυτό έγινε δημοφιλές μέσα από ψηφιακές κοινότητες, η έκθεση προτείνει έναν εικαστικό και διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης, εξερεύνησης και ανάγνωσης της σπουδαιότερης λυρικής τραγουδίστριας όλων των εποχών, της Μαρίας Κάλλας, μέσα από τη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Για την έκθεση συνεργάστηκαν οι Στέφη Στούρη (συνεργάτιδα επιμέλειας), Δημήτρης Πυρομάλλης (σύμβουλος), Σοφία Κομποτιάτη (επιστημονική επιμέλεια) και Σοφία Θεοδωράκη (συντονισμός παραγωγής).

H έκθεση αποτελεί μέρος του αφιερωματικού προγράμματος της ΕΛΣ για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επετειακού έτους UNESCO Μαρία Κάλλας 2023 του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος του Έτους Κάλλας της ΕΛΣ έχει αναλάβει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, Γιώργος Κουμεντάκης.

Χορηγός του προγράμματος της ΕΛΣ για το Έτος Κάλλας είναι η ΔΕΗ. Το πρόγραμμα του Έτους Κάλλας υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ. Προκρατήσεις: ticketservices.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.