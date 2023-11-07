Οι καλλιτέχνες Nicholas Galanin (Lingít/Unangax) και Merritt Johnson απέσυραν ένα έργο από μια έκθεση σύγχρονης τέχνης των αυτόχθονων πληθυσμών της Αμερικής στην Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης (NGA) στην Ουάσιγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στρατιωτική βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Ισραήλ. Το μουσείο βρίσκεται τώρα στη διαδικασία απομάκρυνσης του έργου, δήλωσε εκπρόσωπος της NGA στο «The Art Newspaper».

Η ανακοίνωση των καλλιτεχνών δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την ψήφιση από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενός νομοσχεδίου που προβλέπει στρατιωτική βοήθεια ύψους 14,3 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ (το νομοσχέδιο δεν αναμένεται να περάσει από την αμερικανική Γερουσία). Το αμερικανικό πακέτο βοήθειας έρχεται μετά την έναρξη από το Ισραήλ μιας σειράς χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας -στην οποία φέρονται να έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 9.700 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας που επικαλείται το BBC News- σε αντίποινα για την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.400 άνθρωποι και περίπου 220 πιάστηκαν όμηροι.

Η ανακοίνωση των καλλιτεχνών

«Με βαθιά λύπη πρέπει να ζητήσουμε να αφαιρεθεί το έργο μας από την [NGA] λόγω της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ της στρατιωτικής επίθεσης και της γενοκτονίας του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού», γράφουν οι Galanin και Johnson στη δήλωσή τους, που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καλούμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να απαιτήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και να άρει την πολιορκία της Γάζας».

