Με πηγή έμπνευσης τις ταινίες και τη γενικότερη παρουσία του Αντρέι Ταρκόφσκι στην Τέχνη, στη σκέψη και στη φιλοσοφία του εικοστού αιώνα, εννέα εικαστικοί παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση «Καθρέφτης», από τις 14 Νοεμβρίου στο Atelier Pilarinos (πλατεία Μητροπόλεως 11, πίσω από το ιερό της Μητρόπολης Αθηνών).

Η έκθεση, σε επιμέλεια Μπάμπη Πυλαρινού, επιχειρεί να προσεγγίσει μέσα από 35 έργα την ατμόσφαιρα των ταινιών και την προσωπικότητα του κορυφαίου εκπρόσωπου του ρωσικού κινηματογράφου. Συμμετέχουν οι Μάξιμος Βασίλιεβιτς, Χαράλαμπος Επαμεινώνδας, Απόστολος Ιτσκούδης, Γιώργος Κόρδης, Νεκτάριος Μαμάης, Χριστίνα Παπαθέου - Δουληγέρη, Χρήστος Παπαδάκης, Μπάμπης Πυλαρινός και π. Σταμάτης Σκλήρης.

Οι εννέα ξεδιπλώνουν εννέα διαφορετικές ζωγραφικές αφηγήσεις του κινηματογραφικού ιδιώματος του Αντρέι Ταρκόφσκι: ορισμένα έργα κινούνται στο γενικότερο κλίμα όλων των ταινιών και της προσωπικότητας του, ενώ κάποια άλλα εμπνέονται απευθείας από κινηματογραφικές σκηνές δίνοντας την προσωπική ματιά του ζωγράφου στο δεδομένο τοπίο της ταινίας του μεγάλου δημιουργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

