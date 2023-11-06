Colors: Νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το νέο πρόγραμμα σε χορογραφίες του Ντιέγκο Τορτέλλι, της Εύας Γεωργιτσοπούλου και του Κωνσταντίνου Ρήγου θα παρουσιαστεί για πέντε μοναδικές παραστάσεις στις 12, 14, 16, 17 και 18 Νοεμβρίου 2023.

Το Colors έρχεται μετά την επιτυχημένη παρουσίαση των τριπτύχων Human Behaviour και Human Nature στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ και φέρνει για μια ακόμη φορά αντιμέτωπους τους χορευτές του συνόλου με τις ειδικές απαιτήσεις της μικρότερης κλίμακας και των σύγχρονων χορευτικών μορφών, συμπλέκοντας τον μουσικό αισθησιασμό του ώριμου ρομαντισμού με τον ρυθμικό και ηχοχρωματικό πλούτο της μουσικής δημιουργίας τού σήμερα.

Στο νέο τρίπτυχο, το έργο HOLE IN SPACE του Ιταλού χορογράφου Ντιέγκο Τορτέλλι πάνω σε μουσική του Φεντερίκο Μπιγκοντσέττι συνομιλεί με τα έργα W(h)oman της Εύας Γεωργιτσοπούλου σε μουσική του Σεμπάστιαν Διακάκη Νίλο και Les Nuits d’été του διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια και αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις.

HOLE IN SPACE

Χορογραφία, σκηνικό, κοστούμια: Ντιέγκο Τορτέλλι

Μουσική, ντράμερ στο βίντεο: Φεντερίκο Μπιγκοντσέττι

Γραφικά βίντεο: Αλεσσάντρο Τορτέλλι

Σχεδιασμός φωτισμών: Ρόμαν Φλήγκελ

Δραματουργία: Μίρια Βουρμ

Χορεύουν: Μάνες Αλμπέρντι, Βαγγέλης Μπίκος, Γιάννης Γκάντσιος, Έλενα Κέκκου, Μαρίτα Νικολίτσα, Γιώργος Χατζόπουλος

