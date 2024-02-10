Μια νέα έκθεση - εμβύθιση στο μυαλό του θρυλικού Αμερικανού σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον μεταφέρεται στη Βαρκελώνη τον επόμενο μήνα.

Η έκθεση για το δημιουργικό σύμπαν του διάσημου για τις ταινίες του «Edward Scissorhands» (Ο Ψαλιδοχέρης) και «Charlie and the Chocolate Factory» (Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας) σκηνοθέτη θα φιλοξενηθεί στο Palau de Victòria Eugènia από τις 8 Μαρτίου.

Μετά από επιτυχημένες στάσεις σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Μαδρίτη με συνολικά 600.000 επισκέπτες η έκθεση «Tim Burton's Labyrinth» ταξιδεύει στη Βαρκελώνη.

Η καθηλωτική εμπειρία αποτελείται από μια ωριαία διαδρομή σαν λαβύρινθο που επιτρέπει στους επισκέπτες να επιλέξουν τη δική του πορεία μέσα από θεματικές αίθουσες γεμάτες με φώτα, μουσική, προβολές, γλυπτά και προσεγμένες λεπτομέρειες που ζωντανεύουν τα κινηματογραφικά δημιουργήματα του Μπάρτον.

Οι επισκέπτες που επιλέγουν να ζήσουν την εμπειρία της ταινίας «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» εισέρχονται σε δωμάτιο με καθρέφτες με παραμορφωμένα ζαχαρωτά και όσοι εισέρχονται στον κόσμο του φιλμ «Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης» (The Nightmare Before Christmas) έρχονται αντιμέτωποι με έναν τεράστιο Τζακ Σκέλινγκτον που φαίνεται πάνω από μια πόρτα. Κάθε χώρος είναι μια λεπτομερής μικρογραφία του κόσμου του σκηνοθέτη και όσοι αποφασίσουν να εισέλθουν μέσα θα δουν να αναδεικνύεται το παιδί που κρύβουν μέσα τους.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια συλλογή από 200 πρωτότυπα σκίτσα που προσφέθηκαν προσωπικά από τον Τιμ Μπάρτον, με χαρακτήρες που δεν έφτασαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

«Είναι ένα ταξίδι στο μυαλό του Τιμ Μπάρτον που συγκεντρώνει ολόκληρο το κινηματογραφικό, καλλιτεχνικό και αφηγηματικό σύμπαν του και το μεταμορφώνει σε ένα φυσικό και αισθητηριακό ταξίδι» ανέφερε η Έλενα Γκάραν διευθύντρια επικοινωνίας της Letsgo, της δημιουργικής ομάδας πίσω από την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

