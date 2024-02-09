Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με τριήμερο εκδηλώσεων στο Τορίνο

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, το Γενικό Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στο Τορίνο, σε συνεργασία με την Ιταλο-Ελληνική Οργάνωση για την Εκπαίδευση «μicrokosmos» διοργανώνει ένα τριήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Από το α ως το ω» που ξεκίνησε χθες 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 10 του μηνός με στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο Τορίνο, αλλά και στην Ευρώπη.

Το Τορίνο είναι η μόνη Ευρωπαϊκή πόλη που θα ντυθεί στα γαλανόλευκα, αφού η Mole Antonelliana φωτογραφήθηκε με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, αποτυπώνοντας έτσι τη σημαντική συνεργασία ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Παράλληλα, στην κορυφή του εμβληματικού αυτού μνημείου προβάλλεται και το ελληνικό γράμμα «π», συμβολίζοντας την προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην επιστήμη, τα μαθηματικά και την ανθρώπινη σκέψη.

Για πρώτη φορά, όλες οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα καλύπτονται πλήρως από διερμηνεία στην Ελληνική και στην Ιταλική Νοηματική Γλώσσα.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του τριήμερου των εκδηλώσεων:

8 Φεβρουαρίου

Φωταγώγηση της Mole Antonelliana:

Το εμβληματικό μνημείο του Τορίνου θα φωτίστηκε με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας και στην κορυφή του προβλήθηκε το ελληνικό γράμμα «π», αναδεικνύοντας την αξία αυτού του ελληνικού γράμματος στην εξέλιξη των μαθηματικών και της επιστήμης γενικότερα.

9 Φεβρουαρίου

11:00: Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού - Βρες την Ελλάδα στο Τορίνο: Με αφετηρία το Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορίνο, οι συμμετέχουσες/-οντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο κέντρο του Τορίνου και να ανακαλύψουν τα ίχνη της Ελλάδας στην πόλη. Ένας από τους σταθμούς του κυνηγιού θα είναι το άγαλμα της θεάς Αθηνάς του Vincenzo Vela, στο προαύλιο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου του Τορίνου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημεία σύμβολα του ελληνικού στοιχείου στο Τορίνο.

Via Napione 33/A

15:30: «Ο» όπως όπερα: Μια ανάγνωση σύγχρονης ποίησης εμπνευσμένη από την ανθρώπινη και καλλιτεχνική υπόστασης της Μαρίας Κάλλας. Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Καθηγητής Rocco Quaglia (από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Τορίνου) και η Δρ. Francesca G.M. Gastaldi (από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου του Τορίνου). Εκτός από τις/τους ποιήτριες/-τές που θα διαβάσουν τα έργα τους, θα υπάρξει εισήγηση του Δρ. Camillo Costantini (από το Τμήμα Μαθηματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Τορίνου) με τίτλο «Ο χορός ενός γράμματος μεταξύ μαθηματικών και ποίησης».

Aula Magna, Cavallerizza, Via Verdi 9

10 Φεβρουαρίου

11:00: Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού - Βρες την Ελλάδα στο Τορίνο: Με αφετηρία το Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορίνο, οι συμμετέχουσες/-οντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο κέντρο του Τορίνου και να ανακαλύψουν τα ίχνη της Ελλάδας στην πόλη. Ένας από τους σταθμούς του κυνηγιού θα είναι το άγαλμα της θεάς Αθηνάς του Vincenzo Vela, στο προαύλιο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου του Τορίνου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημεία σύμβολα του ελληνικού στοιχείου στο Τορίνο.

Via Napione 33/a

15:30: Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί – Η χορευτική ομάδα "Chorò Sagapò" του Συλλόγου Πιεμόντε-Ελλάδα "Santorre di Santarosa" θα παρουσιάσει παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς στην Piazza Castello. Μια κατασκευή που θα απεικονίζει τις μεγαλοπρεπείς Καρυάτιδες της Ακρόπολης θα εκτεθεί δίπλα στο χώρο που θα διατεθεί για τους χορούς και θα λειτουργεί ως φωτογραφικό σκηνικό για το κοινό.

Piazza Castello

18:00: Σχολή γονέων – Οι Ελληνίδες/Έλληνες γονείς που βρίσκονται στο Τορίνο θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με τον ψυχολόγο Γιώργο Κρικρή για όλα τα θέματα που απασχολούν τη ζωή εκείνων και των παιδιών τους σε μια ξένη χώρα.

Via Napione 33/a

20:30: Συναυλία βυζαντινής μουσικής - Θα πραγματοποιηθεί συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από το σύνολο "Irini Pasi Ensemble" στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Via delle Orfane 11

Διακοσμήσεις και διαφημιστικό υλικό με θέμα το ελληνικό αλφάβητο: Σε συνεργασία με την Ένωση Εμπόρων και Καταστηματαρχών και με εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης του Τορίνου, θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα που θα απεικονίζουν γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου στις εισόδους καταστημάτων και σχολείων.

Απτικό αλφαβητάρι: Η e-Nable Greece σχεδίασε ένα τρισδιάστατο απτικό αλφαβητάρι με 24 λέξεις ελληνικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται στην ιταλική και διεθνή επιστημονική ορολογία. Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα με οπτική αναπηρία και θα εκτεθεί στην έδρα της οργάνωσης «μicrokosmos».

Ως ενθύμιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, θα διατίθενται καρφίτσες σε σχήμα ελληνικών γραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένες από τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Μαρία Φωτοπούλου.

Infopoint στην έδρα της Ιταλο-Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης για την Εκπαίδευση «μicrokosmos» - και του Συλλόγου Πιεμόντε-Ελλάδα "Santorre di Santarosa" (9 Φεβρουαρίου): πληροφορίες για δραστηριότητες, μαθήματα, ανταλλαγές νέων και άλλες πρωτοβουλίες μη τυπικής μάθησης.

Θα υπάρξει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα όλου του τριημέρου των εκδηλώσεων από τη Hands Up και στην Ιταλική Νοηματική Γλώσσα από το Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνου.

