Ένα αστρονομικό ρολόι βασισμένο στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων στο Μεξικό

Αστρονομικό ρολόι βασισμένο στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων κατασκευάστηκε στο Μεξικό από λάτρεις της επιστήμης και του ελληνικού πολιτισμού.

Για το ενδιαφέρον αυτό επίτευγμα μίλησε στην ΕΡΤ ο Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος και καθηγητής Φυσικής Διαστήματος.

Μιλώντας για την πλατεία όπου τοποθετήθηκε το ρολόι, και η οποία μετονομάστηκε σε «Πλατεία Αντικυθήρων», ο καθηγητής Φυσικής Διαστήματος δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στις προσπάθειες που κάνουν οι Έλληνες επιστήμονες τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια να διαδώσουν τη γνώση, η οποία παρήχθη από τις μελέτες τους για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με τον κ. Μούσα χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να κατασκευαστεί το πολύπλοκο αυτό μηχάνημα, με τη συνδρομή ενός πανεπιστημίου και μιας εταιρείας ωρολογοποιίας, που αναπαράγει τις κινήσεις ήλιου, σελήνης, πλανητών, προβλέπει τις εκλείψεις και έχει παρόμοια μορφή με τον αρχικό.

ΕΡΤ

