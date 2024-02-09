Χορός, τραγούδι, παράδοση και ξέφρενο γλέντι στο Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής» 2024

Το Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής» 2024 γιορτάζει και ξεφαντώνει, καθώς συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής!

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις γοητευτικές αντιθέσεις της μεσαιωνικής Άνω Σύρου με τη ρεμπέτικη παράδοση και της νεοκλασικής Ερμούπολης με το εμβληματικό Θέατρο Απόλλων!

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, πιστός και φέτος στο ραντεβού του, με την πολύτιμη συνεργασία δεκάδων καρναβαλικών ομάδων, χορηγών, τοπικών συλλόγων και πολλών εθελοντών, σας παρουσιάζει με μεγάλη χαρά το πρόγραμμα για το Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής» 2024! Ένα πρόγραμμα πλούσιο για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις, που εκτείνεται σε περίοδο ενός μήνα.

Μουσική, χορός, τραγούδι, παράδοση, ξέφρενο γλέντι και χαρά πρόκειται να ξεχυθεί σε όλο το νησί και να μας ζεστάνει μέσα στην καρδιά του χειμώνα!

Φέτος για πρώτη φορά διοργανώνεται το Καρναβάλι των Παιδιών, με δράσεις και εκδηλώσεις αποκλειστικά για τους μικρούς μας καρναβαλιστές, ενώ αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο, θα είναι οι καρναβαλικές παρελάσεις στην Άνω Σύρο και στην Ερμούπολη!

O Δήμος Σύρου – Ερμούπολης σας προσκαλεί όλες και όλους να διασκεδάσετε στο Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής» 2024 και να ζήσετε ανεπανάληπτες στιγμές κεφιού, διασκέδασης και παράδοσης!

Για να κατεβάσετε τον έντυπο οδηγό του Συριανού Καρναβαλιού «Γεώργιος Σουρής» πατήστε εδώ https://bit.ly/sycarn24

