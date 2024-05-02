Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων – Η Γαλλική επανάσταση Μέρος B΄

Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή της Κυριακής 28 Απριλίου μίλησαν για την εποχή της κορύφωσης της τρομοκρατίας και της αλληλοεξόντωσης των ομάδων της επανάστασης στην προσπάθεια της ριζικής μεταμόρφωσης της κοινωνίας και του πολιτισμού. Παρακολουθώντας τα γεγονότα που συνέθεσαν το νέο σύνολο των αξιών, των παραδόσεων και των κοινωνικών συναισθημάτων, βλέπουμε πως μεταλαμπαδεύτηκαν οι ιδέες της Γαλλικής επανάστασης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και πόσο την επηρέασαν.

Μην χάσετε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στον Ναπολέων Βοναπάρτη του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 12 ΜαΪου στις 9 το πρωί.

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στις επαναστάσεις που καθόρισαν τον 19ο αιώνα. Ξεκινώντας από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα προχωράει στην Γαλλική Επανάσταση και καταλήγει στην επανάσταση των Ελλήνων.

Την ίδια εποχή η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία φέρνει ανακατατάξεις στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, αναλύει τη ζωή στην Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων, το τέλος των αυτοκρατοριών και τη γένεση των εθνικών κρατών.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.