Έρικ Τσερτς: Μετέτρεψε την σκηνή σε εκκλησία- Η συναυλία που δίχασε

Ο σταρ της κάντρι Έρικ Τσερτς απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για την αντισυμβατική συναυλία του στο Μουσικό Φεστιβάλ Stagecoach, η οποία δίχασε το κοινό.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ μετατρέποντας το Stagecoach στο Ίντιο της Καλιφόρνια σε εκκλησία, με προβολές έργων τέχνης από βιτρό πίσω του και με χορωδία γκόσπελ να τον συνοδεύει.

Αν και η συναυλία του ξεκίνησε αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα, άρχισε με πεντάλεπτη εισαγωγή εκκλησιαστικού οργάνου ακολουθούμενη από διασκευή του «Hallelujah» Λέοναρντ Κόεν.

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε πολλές διασκευές, κάποιες παραδοσιακές και μερικές αρκετά απροσδόκητες.

Μεταξύ άλλων παρουσίασε τη δική του εκδοχή του «California Love» του Tupac Shakur και το «Gin and Juice» του Snoop Dogg και δεν εστίασε στις δικές του επιτυχίες.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα εφημερίδων, όπως της Desert Sun αναφέρουν ότι υπήρξε μια «μαζική έξοδος» του κοινού.

Άλλοι, ειδικά οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές του Έρικ Τσερτς - ένιωσαν ότι διαφύλαξε τη φήμη του «επαναστάτη» κάνοντας κάτι αναπάντεχο.

Ο τραγουδιστής απάντησε στις αντιδράσεις τονίζοντας: «Ήταν η πιο δύσκολη συναυλία που έχω δοκιμάσει ποτέ».

Ανέφερε ακόμη ότι θέλησε να επιστρέψει στη μουσική που αγαπούν καλλιτέχνες, όπως ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Γουίλι Νέλσον. «Η προέλευση όλων αυτών εξακολουθεί να είναι η πιο αγνή μορφή της μουσικής.

Ένιωσα ωραία που πήρα μια χορωδία και το έκανα αυτό» εξήγησε.

Η εφημερίδα Desert Sun ανέφερε ότι ο Τσερτς «έστειλε τους θεατές του Φεστιβάλ στην έξοδο… » και παραλλήλισε το θέαμα «με τον Μωυσή που χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο».

«Δεν έχει κατέβει από το σκαμπό και τα περισσότερα τραγούδια είναι διασκευές με τη χορωδία. Δεν ήρθαμε για αυτό» έγραψε μία από τους θεατές στο Twitter, ζητώντας από το Stagecoach να επιστρέψει το ακριβό αντίτιμο του εισιτηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.