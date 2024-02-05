ΕΛΣ: Το μπαλέτο «Κάρμεν» σε χορογραφία του σπουδαίου Γιόαν Ίνγκερ

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα παραγωγή του μπαλέτου «Κάρμεν», σε χορογραφία του σπουδαίου Σουηδού χορογράφου Γιόαν Ίνγκερ, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στη Μαδρίτη από το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας. Από τις 7 Φεβρουαρίου 2024 και για έξι μοναδικές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Έκτορα Ταρτανή. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο διακεκριμένος χορευτής και χορογράφος Γιόαν Ίνγκερ, με τη μακροχρόνια, εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή στο Nederlands Dans Theater, καθώς και σε άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες χορού, δημιούργησε το μπαλέτο «Κάρμεν» για το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας, όπου και σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Ενδεικτικό της παγκόσμιας απήχησης της χορογραφίας είναι ότι έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία στο Μόντε Κάρλο, ενώ λίγο μετά την αθηναϊκή πρεμιέρα της θα ταξιδέψει στο Σίδνεϊ όπου θα παρουσιαστεί από το Εθνικό Μπαλέτο της Αυστραλίας και στο Λονδίνο από το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας.

O Ίνγκερ ανέλαβε το ρίσκο και την πρόκληση να δημιουργήσει μια καινούρια χορογραφία για την ηρωίδα του Μπιζέ, η οποία θεωρείται το σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας, θέτοντας ως προτεραιότητά του μια διαφορετική ανάγνωση της διάσημης ιστορίας. Έτσι επέλεξε να επικεντρωθεί στο θέμα της βίας, μέσα όμως από τη ματιά ενός παιδιού. Υπό αυτή την οπτική γωνία ο Ίνγκερ προτρέπει τον θεατή να παρακολουθήσει τη δράση της ιστορίας μέσα από το φίλτρο της αθωότητας.

Ο χορογράφος σημειώνει: «Η δική μου Κάρμεν δεν βασίζεται μόνο στη γυναικεία πρωταγωνίστρια της ιστορίας αλλά, όπως και στην πρωτότυπη νουβέλα του Μεριμέ, το μπαλέτο μου επικεντρώνεται στην ερωτική απόγνωση του Δον Χοσέ, ο οποίος, αποδεχόμενος την ελεύθερη φύση της αγαπημένης του, ξεκινάει έναν δρόμο προς την Κόλαση, ωθούμενος από τα πρωτόγονα ένστικτά του: το πάθος και την εκδίκηση. Υπάρχει ένα στοιχείο μυστηρίου σε αυτόν τον χαρακτήρα: θα μπορούσε να είναι ένα παιδί, θα μπορούσε να είναι ο Δον Χοσέ. Θα μπορούσε ακόμη και να είμαστε εμείς, με την αρχέγονη καλοσύνη μας να έχει πληγωθεί από την εμπειρία της βίας, η οποία, ακόμα και αν δεν κρατάει πολύ, μπορεί να έχει επηρεάσει για πάντα αρνητικά τη ζωή μας και την ικανότητά μας να συνδεόμαστε με τους άλλους».

Ο γεννημένος το 1967 στη Στοκχόλμη Γιόαν Ίνγκερ εντάχθηκε στο Nederlands Dans Theater 1 το 1990 και υπήρξε εξέχων χορευτής του ως το 2002. Το 1995 το ντεμπούτο του ως χορογράφου, επίσης για λογαριασμό του Nederlands Dans Theater, συνοδεύτηκε γρήγορα από υψηλές προσδοκίες και άμεση αναγνώριση. Ο Ίνγκερ αποχώρησε από το Nederlands Dans Theater για να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μπαλέτου Κούλμπεργκ στη Στοκχόλμη το 2003, όπου δημιούργησε πολυάριθμα έργα. Από το 2008, ο Γιόαν δουλεύει ως ανεξάρτητος χορογράφος και δημιουργεί χορογραφίες για πολλούς θιάσους σε ολόκληρο τον κόσμο όπως για την Όπερα του Γκαίτεμποργκ, το Μπαλέτο της Βασιλείας, το Εθνικό Σουηδικό Μπαλέτο, το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας, το Ατερμπαλέτο, το Μπαλέτο της Όπερας της Λυόν, τα Μπαλέτα του Μόντε Κάρλο και φυσικά το Nederlands Dans Theater, όπου διετέλεσε Συνεργαζόμενος Χορογράφος από το 2009 ως το 2016. Έχει λάβει βραβεία, όπως το Lucas Hoving Production, Danza & Danza και το Benois de la Danse. Το 2022 ο Γιόαν Ίνγκερ έγινε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής του Take Off Dance, ενός προγράμματος εκπαίδευσης για μελλοντικούς επαγγελματίες χορευτές μεταξύ 18 και 24 ετών με έδρα τη Σεβίλλη.

Στη χορογραφία του Ίνγκερ, η μπαλετική εκδοχή της «Κάρμεν» των Ροντιόν Σεντρίν - Ζωρζ Μπιζέ, σε νέα ενορχήστρωση του 'Αλβαρο Ντομίνγκεθ Βάθκεθ, «συνομιλεί» με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Μαρκ 'Αλβαρεθ. Τη δημιουργία υπογράφει ο Ούρτσι Αράνμπουρου και τη δραματουργία ο Γκρέγορ Ακούνια-Πολ. Τα σκηνικά είναι των Κουρτ 'Αλλεν Βίλμερ και Λετίθιας Γκανιάν (AAPEE) με το στούντιο deDos, τα κοστούμια του Νταβίδ Ντελφίν (σε αναβίωση από τη Μαρία Λουίσα Ράμος Κορράλες) και οι φωτισμοί του Τομ Bίσσερ.

Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα διευθύνει ο γεννημένος στη Στουτγάρδη αρχιμουσικός Έκτορας Ταρτανής, στο ντεμπούτο του στην ΕΛΣ. Από την καλλιτεχνική περίοδο 2023/24 είναι ο νέος επικεφαλής αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κάτω Βαυαρίας και έχει εμφανιστεί με μεγάλη επιτυχία σε μουσικές αίθουσες εντός και εκτός Γερμανίας. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται στενά με τον διεθνώς καταξιωμένο αρχιμουσικό Θεόδωρο Κουρεντζή. Εκτός από τη μουσική διεύθυνση, ασχολείται συστηματικά και με τη σύνθεση.

Συμμετέχουν οι Α΄ Χορευτές, οι Σολίστ, οι Κορυφαίοι και το Corps de ballet της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει 300 δωρεάν θέσεις σε ανέργους, στη γενική δοκιμή της παραγωγής του μπαλέτου Κάρμεν την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο ΚΠΙΣΝ. Η διανομή των δωρεάν θέσεων για τη γενική δοκιμή -με την επίδειξη δελτίου/βεβαίωσης ανεργίας και δελτίου ταυτότητας- πραγματοποιείται στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, εντός Στοάς Πεσμαζόγλου), σήμερα (5 Φεβρουαρίου), έως τις 17.00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

