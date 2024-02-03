Λογαριασμός
Φωτογραφία ντοκουμέντο: Ο Αλέξης Μινωτής μόλις 38 ετών στον ρόλο του Άμλετ

Ο 38χρονος Αλέξης Μινωτής σε ένα υπέροχο φωτογραφικό πορτρέτο για τις ανάγκες του σαιξπηρικού ρόλου του Άμλετ

Μινωτής

Μια φωτογραφία ντοκουμέντο του μεγάλου ηθοποιού Αλέξη Μινωτή σε ηλικία 38 ετών φέρνει στο φως ο arisloupasis στο λογαριασμό του στο Instagram.

Πρόκειται για ένα υπέροχο φωτογραφικό πορτρέτο του Μινωτή για τις ανάγκες του σαιξπηρικού ρόλου του Άμλετ. 

Ο Αλέξης Μινωτής (8 Αυγούστου 1900 - 11 Νοεμβρίου 1990) ήταν ένας από τους κορυφαίους δραματικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου, παντρεμένος με την οσκαρική ηθοποιό Κατίνα Παξινού.

