Φωτογραφία ντοκουμέντο: Ο Αλέξης Μινωτής μόλις 38 ετών στον ρόλο του Άμλετ

Μια φωτογραφία ντοκουμέντο του μεγάλου ηθοποιού Αλέξη Μινωτή σε ηλικία 38 ετών φέρνει στο φως ο arisloupasis στο λογαριασμό του στο Instagram.
Πρόκειται για ένα υπέροχο φωτογραφικό πορτρέτο του Μινωτή για τις ανάγκες του σαιξπηρικού ρόλου του Άμλετ.
Ο Αλέξης Μινωτής (8 Αυγούστου 1900 - 11 Νοεμβρίου 1990) ήταν ένας από τους κορυφαίους δραματικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου, παντρεμένος με την οσκαρική ηθοποιό Κατίνα Παξινού.
