Τον επόμενο μήνα, σε δημοπρασία του οίκου Christie's θα πωληθεί πίνακας που δημιουργήθηκε από τέσσερις θρυλικούς καλλιτέχνες, τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Τζορτζ Χάρισον, τον Ρίνγκο Σταρ και τον Τζον Λένον και φέρει την υπογραφή τους.

Ο πίνακας «Images of a Woman» είναι ένα από τα μοναδικά γνωστά έργα τέχνης που δημιούργησαν και υπέγραψαν και οι τέσσερις Beatles μαζί, αν και χώρισαν τον πίνακα σε τέσσερα τμήματα και ζωγράφισαν ξεχωριστά ο καθένας.

Η αξία του έργου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 400.000 - 600.000 δολάρια.

«Κάθε γωνιά του πίνακα αντικατοπτρίζει μια προσωπική πινελιά, με άφθονη ποικιλία σε σχήματα, χρώματα, ακόμη και στις μπογιές που χρησιμοποιήθηκαν» αναφέρεται σε άρθρο του CNN.

Ο Χάρισον χρησιμοποίησε πιο σκούρες πινελιές, φαίνεται να απλώνεται περισσότερο από τον δικό του χώρο, ενώ η περιοχή του Σταρ είναι μικρότερη και θυμίζει καρτούν. Τόσο ο Λένον όσο και ο ΜαΚάρτνεϊ ζωγράφισαν με ακρυλικό, ενώ τα άλλα δύο μέλη του θρυλικού συγκροτήματος βασίστηκαν περισσότερο στο υδρόχρωμα, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

Το 1966, οι Beatles είχαν προγραμματίσει να εμφανιστούν για τρεις ημέρες στην αρένα Nippon Budokan του Τόκιο. Λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σπάνια είχαν την ευκαιρία να βγουν από το ξενοδοχείο τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Christie's.

Πολλοί θαυμαστές πήγαν για να τους δουν, όμως η παρουσία τους προκάλεσε και αντιδράσεις. Η αρένα ήταν χώρος για πολεμικές τέχνες και οι διαδηλωτές δεν θεώρησαν ότι ήταν κατάλληλη για τις συναυλίες μιας μπάντας από τη Δύση.

Κατά τη διάρκεια των 100 ωρών τους στην Ιαπωνία, οι μουσικοί πέρασαν πολύ χρόνο καθηλωμένοι στην προεδρική σουίτα του Tokyo Hilton. Ωστόσο, δέχτηκαν επισκέπτες και ένας καλεσμένος έφερε ένα σετ ζωγραφικής ως δώρο.

Ενώ οι Beatles ζωγράφιζαν άκουγαν τις ηχογραφήσεις του επερχόμενου άλμπουμ τους, Revolver.

Ο ήχος αυτού του πίνακα είναι το εκθαμβωτικό ακουστικό καλειδοσκόπιο που ενσωμάτωσε τα «Taxman», «Eleanor Rigby», «Yellow Submarine», «For No One», «And Your Bird Can Sing», I'm Only Sleeping» και «Tomorrow Never Knows»», επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών.

Η δημοπρασία διοργανώνεται την 1η Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

