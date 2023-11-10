Το τελευταίο τραγούδι των Beatles, το “Now and Then”, ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 54 χρόνια για το θρυλικό συγκρότημα, σύμφωνα με τον οργανισμό που συλλέγει τα στοιχεία των πωλήσεων.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη. Μια πρώτη εκδοχή του ηχογραφήθηκε το 1978 από τον Τζον Λένον, όμως συμπληρώθηκε μετά τον θάνατό του από τα άλλα μέλη του συγκροτήματος, τον Πολ Μακάρτνεϊ, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Ρίνγκο Σταρ και τώρα, χρόνια μετά τον θάνατο και του Χάρισον, ολοκληρώθηκε χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η τελευταία φορά που τραγούδι των Beatles βρέθηκε στην κορυφή της εβδομαδιαίας κατάταξης στη Βρετανία ήταν το 1969, με το “The Ballad of John and Yoko", ανέφερε ο οργανισμός The Official Charts Company στην ανακοίνωσή του με την οποία κηρύσσει «επισήμως» την «επιστροφή της Μπιτλομανίας».

Συνολικά, το συγκρότημα από το Λίβερπουλ που διαλύθηκε τον Απρίλιο του 1970, είδε 18 τραγούδια του να φτάνουν στην κορυφή των τσαρτ.

«Είναι συνταρακτικό. Είμαι αποσβολωμένος. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή για μένα», είπε ο 81χρονος Πολ Μακάρτνεϊ.

Το "Now and Then" ηχογραφήθηκε από τον Λένον στο διαμέρισμά του στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μετά τη δολοφονία του, το 1980, η χήρα του, η Γιόκο Όνο, έδωσε την ηχογράφηση αυτή, όπου ακουγόταν μόνο το πιάνο και η φωνή του Λένον, στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Πρόσφατα, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, κατέστη εφικτό να απομονωθεί η φωνή του Λένον και στη συνέχεια να γίνει μίξη με τις φωνές και τη μουσική των υπόλοιπων μελών.

Η υποδοχή του τραγουδιού από τον Τύπο πάντως δεν ήταν διθυραμβική: η Washington Post το χαρακτήρισε «μπανάλ» ενώ οι Times έγραψαν ότι «δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμένο αριστούργημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

