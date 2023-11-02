Λογαριασμός
Ο Τζον Λένον τραγουδάει ξανά – Ακούστε το Now And Then, το νέο τραγούδι των Beatles (βίντεο)

Σχεδόν 53 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, τα «Σκαθάρια» επέστρεψαν στη δισκογραφία χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

Beatles

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη οι Beatles κυκλοφόρησαν σήμερα ένα ανέκδοτο τραγούδι, με τη φωνή του Τζον Λένον, 43 χρόνια μετά τον θάνατό του. 

Σχεδόν 53 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, τα «Σκαθάρια» επέστρεψαν στη δισκογραφία, με το νέο, ανέκδοτο τραγούδι Now And Then

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε χάρη στην ΑΙ, επιτρέποντας την επανένωση του θρυλικού γκρουπ, μολονότι δύο από τα μέλη του έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια.

Το single Now And Then έγραψε και ηχογράφησε τη δεκαετία του 1970 ο Τζον Λένον.

Μετά από τη δολοφονία του τραγουδιστή των θρυλικών «σκαθαριών» το 1980, η σύζυγός του Γιόκο Όνο έδωσε την κασέτα της ηχογράφησης στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μαζί με δύο άλλα τραγούδια τα οποία μετά από τεχνική επεξεργασία κυκλοφόρησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ('Free As A Bird' και 'Real Love').

Το 'Now And Then' επίσης πέρασε από τεχνική επεξεργασία, το 1995, αλλά τελικά οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ αποφάσισαν να μην το κυκλοφορήσουν θεωρώντας πως τα περιορισμένα τεχνολογικά μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν να ακούγονται ξεκάθαρα τα φωνητικά του Λένον.

Πλέον το τραγούδι κυκλοφορεί χάρη σε νέα τεχνολογία αποκατάστασης ηχητικών, με την ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα που είχε χρησιμοποιήσει ο Χάρισον κατά την επεξεργασία του 1995.

Την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει και ένα βιντεοκλίπ που θα περιλαμβάνει πλάνα των Beatles που δεν έχουν προβληθεί στο παρελθόν, περιλαμβανομένου του πιο παλιού βίντεο στο οποίο εμφανίζεται το συγκρότημα.

Το τραγούδι συνοδεύεται και από ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει την πορεία μέχρι τη σημερινή κυκλοφορία.

Σε αυτό εμφανίζονται τα δύο σκαθάρια που βρίσκονται εν ζωή, οι ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ, καθώς και ο γιος του Λένον και της Όνο, Σον.

