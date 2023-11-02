Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη οι Beatles κυκλοφόρησαν σήμερα ένα ανέκδοτο τραγούδι, με τη φωνή του Τζον Λένον, 43 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Σχεδόν 53 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, τα «Σκαθάρια» επέστρεψαν στη δισκογραφία, με το νέο, ανέκδοτο τραγούδι Now And Then.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε χάρη στην ΑΙ, επιτρέποντας την επανένωση του θρυλικού γκρουπ, μολονότι δύο από τα μέλη του έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια.

Το single Now And Then έγραψε και ηχογράφησε τη δεκαετία του 1970 ο Τζον Λένον.

Μετά από τη δολοφονία του τραγουδιστή των θρυλικών «σκαθαριών» το 1980, η σύζυγός του Γιόκο Όνο έδωσε την κασέτα της ηχογράφησης στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μαζί με δύο άλλα τραγούδια τα οποία μετά από τεχνική επεξεργασία κυκλοφόρησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ('Free As A Bird' και 'Real Love').

Το 'Now And Then' επίσης πέρασε από τεχνική επεξεργασία, το 1995, αλλά τελικά οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ αποφάσισαν να μην το κυκλοφορήσουν θεωρώντας πως τα περιορισμένα τεχνολογικά μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν να ακούγονται ξεκάθαρα τα φωνητικά του Λένον.

Πλέον το τραγούδι κυκλοφορεί χάρη σε νέα τεχνολογία αποκατάστασης ηχητικών, με την ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα που είχε χρησιμοποιήσει ο Χάρισον κατά την επεξεργασία του 1995.

The Beatles are BACK!



The Last Ever Beatles Song 'Now & Then' will be release worldwide on Nov 2nd.



Written and sung by John Lennon, developed and worked on by Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr, and now finally finished by Paul and Ringo over four decades later. pic.twitter.com/NGRI8dz5Q3 — Universal Music Irl (@UniMusicIreland) October 26, 2023

Την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει και ένα βιντεοκλίπ που θα περιλαμβάνει πλάνα των Beatles που δεν έχουν προβληθεί στο παρελθόν, περιλαμβανομένου του πιο παλιού βίντεο στο οποίο εμφανίζεται το συγκρότημα.

NOW LIVE! Watch the documentary and learn the full story behind ‘Now And Then’ - with exclusive footage and commentary from Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon and Peter Jackson.https://t.co/UaCIMywCOX #NowAndThen @johnlennon @PaulMcCartney @GeorgeHarrison @ringostarrmusic… pic.twitter.com/9OZL5VdGMR — The Beatles (@thebeatles) November 1, 2023

Το τραγούδι συνοδεύεται και από ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει την πορεία μέχρι τη σημερινή κυκλοφορία.

Σε αυτό εμφανίζονται τα δύο σκαθάρια που βρίσκονται εν ζωή, οι ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ, καθώς και ο γιος του Λένον και της Όνο, Σον.

Πηγή: skai.gr

