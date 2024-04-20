Alexandros Perros & the Lone Stars: Πέθανε ο Αλέξανδρος Πέρρος

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Alexandros Perros & the Lone Stars.

Η είδηση του θανάτου του μουσικού και DJ από τη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, δεν θα σταματήσει ποτέ όμως να ροκάρει στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του και τους στίχους τους. Keep Rockin Lone Star in the sky, but you never Walk Alone» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Αλέξανδρος Πέρρος είχε πολυετή πορεία στη μουσική σκηνή της garage rock 'n roll και rockabilly, πρώτα ως μέλος των Crazy Legs, στη συνέχεια στους West of Eden και από το 1987 στη μπάντα Alexandros Perros and the Lone Stars.

Οι Alexandros Perros and the Lone Stars με σημαντική δισκογραφία συμμετείχαν ως support συγκρότημα σε πολλές συναυλίες, μεταξύ άλλων των Godfathers, Dr Feelgood, Stranglers, Chumbawamba κ.ά.

Η κηδεία του μουσικού θα πραγματοποιηθεί στα κοιμητήρια της Θέρμης τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 17:00 το απόγευμα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

