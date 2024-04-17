Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τα «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται στην Ολομέλεια μετά τη θετική ψήφο που έλαβε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων από τη ΝΔ. Αντίθετα, «κατά» τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχει προαναγγείλει πως θα αποσύρει την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νομοσχεδίου που προβλέπει τη δυνατότητα χρήση συσκευών (μηχανημάτων) καταγραφής του εκπεμπόμενου προγράμματος μετά τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν οι φορείς στην ακρόαση και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Επίσης, έχει επιφυλαχθεί για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την επιμήκυνση του χρόνου για τις πρόνοιες νέων δημιουργών και δημιουργιών.

Στο νομοσχέδιο, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης έχουν κατατεθεί μία υπουργική τροπολογία από το Υπουργείο Παιδείας και τρείς βουλευτικές τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διατάξεις της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας αφορούν το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης σχετικά με την έναρξη ισχύος του ν.5094/2024 (από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος) και ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν στη μεταβίβαση στο Δήμο Προποντίδας των ακινήτων του Μετοχιακού Συγκροτήματος της Νέας Τρίγλιας και του μετοχικού κτίσματος της «Μαγαζάρας», για την αποκατάστασή, ανάδειξή τους και την αξιοποίησή τους ως χώρους πολιτισμού. Επίσης, στην «ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τις θέσεις Δ.Ε. Φύλαξης και Πληροφόρησης Μουσείων κι αρχαιολογικών χώρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

