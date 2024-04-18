Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων - Μέρος Δ΄

Στην εκπομπή της Κυριακής 14 Απριλίου ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Περικλή Βαλλιάνο, ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αφηγήθηκαν την ιστορία της Αμερικανικής επανάστασης και της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Κατά την έναρξη της εκπομπής αναφέρθηκαν στον ξεσηκωμό των βρετανικών υπηκόων των 13 πολιτειών των ανατολικών ακτών που ήθελαν να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά από την μητρόπολη ενώ συνέχισαν με την αντίδραση της Αγγλίας που με εντολή του βασιλιά Γεώργιου Γ' έστειλε στρατό για να καταστείλει την επανάσταση. Το 1776 το Ηπειρωτικό Κογκρέσο ενέκρινε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της οποίας βασικός συντάκτης ήταν ο Τόμας Τζέφερσον, και στηριζόταν φιλοσοφικά στον Λοκ, βάζοντας τέρμα στην προσπάθεια συμβιβασμού με το στέμμα. Επιπλέον ακούσαμε για την βοήθεια της Γαλλίας προς τους Αμερικανούς εναντίων της Αγγλίας και τον ρόλο του στρατηγού Λαφαγιέτ. Στην συνέχεια, γίνεται μια ειδική αναφορά στην ανεξαρτησία, τη δημιουργία του νέου ομοσπονδιακού κράτους και το σύνταγμα.

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στις επαναστάσεις που καθόρισαν τον 19ο αιώνα. Ξεκινώντας από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα προχωράει στην Γαλλική Επανάσταση και καταλήγει στην επανάσταση των Ελλήνων.

Την ίδια εποχή η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία φέρνει ανακατατάξεις στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, αναλύει τη ζωή στην Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων, το τέλος των αυτοκρατοριών και τη γένεση των εθνικών κρατών.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

