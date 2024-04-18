Στη λίστα με τα πιο απειλούμενα πολιτιστικά τοπία της Ευρώπης, ενέταξε τη Σέριφο, τη Σίφνο και την Φολέγανδρο, η Europa Nostra.

Όπως αναφέρει ο οργανισμός, σκοπός του οποίου είναι η διάσωση απειλούμενων μνημείων στην Ευρώπη, οι Κυκλάδες και ιδιαίτερα τα μικρότερα νησιά, κινδυνεύουν να χάσουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα εξαιτίας του υπερτουρισμού και της «αχαλίνωτης» -όπως αναφέρει- κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Cycladic Islands, notably Sifnos, Serifos and Folegandros, GREECE from Europa Nostra on Vimeo.

«Οι Κυκλάδες, γνωστές για τη μοναδική τους γοητεία και τον πλούσιο πολιτισμό τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μυριάδα προκλήσεων εξαιτίας της έκρηξης της τουριστικής ανάπτυξης και της αχαλίνωτη δόμησης.

Παρά την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, αυτό συνεπάγεται μια σειρά από περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η καταστροφή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η λειψυδρία, τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες.

Τα νησιά κινδυνεύουν να χάσουν τον εξαιρετικό και αυθεντικό τους χαρακτήρα καθώς ο υπερτουρισμός απειλεί να επισκιάσει την γοητεία τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του οργανισμού. .

Στη λίστα των απειλούμενων μνημείων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χριστιανική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Τουρκία, τμήματα της οποία κατέρρευσαν από τον σεισμό του 2023, η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Μιλάνο, η συναγωγή της Σιένα, και οι εργατικές κατοικίες της πόλης Ρουµπέ - Τουρκουά στη Γαλλία.



Πηγή: skai.gr

