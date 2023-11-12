Απολαυστικό είναι το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Βέγγος, Βλαχοπούλου, Ηλιόπουλος, Βουτσάς, Χατζηχρήστος και άλλοι πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί της χρυσής εποχής του ελλληνικού κινηματογράφου... τρέχουν στο βίντεο.
«Σήμερα τρέχουμε! O 40ος Επετειακός Μαραθώνιος της Αθήνας ξεκίνησε και η Φίνος Φιλμ στέλνει μια χιουμοριστική νότα σε όλους τους δρομείς με ευχές για καλή επιτυχία!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Φίνος Φίλμ.
O 40ος Επετειακός Μαραθώνιος της Αθήνας ξεκίνησε και η Φίνος Φιλμ στέλνει μια χιουμοριστική νότα σε όλους τους δρομείς με ευχές για καλή επιτυχία! #Μαραθώνιος pic.twitter.com/KvtLWPFPfy
