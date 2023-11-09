Οι Ghostbusters επιστρέφουν! - Με νέο τίτλο και teaser…

Οι Ghostbusters επιστρέφουν! Η Sony αποκάλυψε τον τίτλο του πολυαναμενόμενου sequel του 2021 «Ghostbusters: Afterlife», ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και το πρώτο teaser με πρωταγωνιστή τον Πολ Ραντ.

Το «Ghostbusters: Frozen Empire» ακολουθεί την οικογένεια Spengler στη Νέα Υόρκη, όταν στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού απελευθερώνεται μια σκοτεινή δύναμη που ονομάζεται «The Death Chill». Η οικογένεια θα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την αρχική ομάδα των Ghostbusters, Πίτερ Βένκμαν (Μπιλ Μάρεϊ), Ρέι Στανζ (Νταν 'Αικροιντ) και Γουίνστον Ζέντεμορ (Έρνι Χάντσον) για να αντιμετωπίσει το νέο φάντασμα που απειλεί να φέρει στον κόσμο τη δεύτερη Εποχή των Παγετώνων.

Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Πέιτον Οσβαλντ, Κουμάιλ Ναντζιάνι και Εμιλι Αλιν Λιντ. Ο Γκιλ Κέναν υπογράφει την σκηνοθεσία, ενώ έγραψε το σενάριο μαζί με τον Τζέισον Ράιτμαν, ο οποίος έχει αναλάβει μέρος της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

