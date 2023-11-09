Οι θεατές της ταινίας-συναυλίας της Τέιλορ Σουίφτ έχουν ήδη πάρει μια μικρή γεύση από τη νέα ταινία «Mean Girls» της Paramount το πρώτο επίσημο τρέιλερ της οποίας κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες.

Η ταινία είναι βασισμένη στη θεατρική μεταφορά της ταινίας του 2004 στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 2018 σε σενάριο που έγραψαν οι Νελ Μπένντζαμιν και Τίνα Φέι, η οποία έχει αναλάβει μέρος της παραγωγής υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Σαμάνθα Τζέιν και Αρτούρο Πέρεζ Τζ.

Σύμφωνα με το ΕW η ταινία του 2004 απέφερε στα ταμεία παγκοσμίως 130 εκατ. δολάρια και έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, ενώ η μεταφορά στο Μπρόντγουεϊ κέρδισε 12 υποψηφιότητες στα βραβεία Tony.

'Mean Girls' Trailer: First Look At The Movie Musical Starring Reneé Rapp That Hits Theaters In January https://t.co/SN0Xe9YpTY — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 8, 2023

Oπως αναφέρεται στην περιγραφή «από το κωμικό μυαλό της Τίνα Φέι έρχεται μια νέα προσέγγιση στο μοντέρνο «Mean Girls». Η νέα μαθήτρια Cady Heron (Ανγκάρι Ράις ) που μετακόμισε από την Αφρική στα προάστια του Ιλινόις, καλωσορίζεται από την ελίτ ομάδα δημοφιλών κοριτσιών «The Plastics» με αρχηγό την Regina (Ρενέ Ραπ) και τα τσιράκια της Gretchen (Μπεμπέ Γουντ) και (Κάρεν Αβάντικα).

«Όταν η Cady κάνει το μεγάλο λάθος να ερωτευτεί τον πρώην φίλο της Regina, τον Aaron (Κρίστοφερ Μπράινι) βρίσκεται στο στόχαστρο της Regina. Καθώς η Cady σχεδιάζει να καταστρέψει το κορυφαίο αρπακτικό της ομάδας με τη βοήθεια των φίλων της πρέπει να μάθει πώς να μείνει πιστή στον εαυτό της, ενώ περιηγείται στην πιο απαίσια ζούγκλα από όλες. Το λύκειο “North Shore”» σημειώνεται στην περιγραφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

