«Deadpool 3»: Η απεργία των ηθοποιών έληξε και η παραγωγή ξεκινά τα γυρίσματα

Μετά τη λήξη της απεργίας των ηθοποιών η πολυαναμενόμενη ταινία «Deadpool 3» ξεκινά άμεσα τα γυρίσματα και μάλιστα πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών (23 Νοεμβρίου), όπως επιβεβαίωσε στο Variety πηγή προσκείμενη στην παραγωγή.

Η νέα ταινία των Marvel Studios επανενώνει τον Ράιαν Ρέινολντς τόσο με τον σκηνοθέτη Σον Λέβι, όσο και με τον Χιου Τζάκμαν, ο οποίος θα επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του σούπερ ήρωα Γούλβεριν για 10η φορά. Είναι μία από τις σημαντικότερες παραγωγές της Disney η οποία διέκοψε τα γυρίσματα που είχαν ξεκινήσει τον Μάιο στο Λονδίνο λόγω της απεργίας της SAG-AFTRA και με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 3 Μαΐου 2024.

Ο Ράιαν Ρέινολντς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά τη λήξη της απεργίας μοιράστηκε ότι η ταινία έρχεται «το καλοκαίρι του 2024». Στη συνέχεια το επιβεβαίωσε η Disney ορίζοντας νέα ημερομηνία κυκλοφορίας την 26η Ιουλίου 2024, Θα είναι η μοναδική ταινία των Marvel Studios για το 2024.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023

H Έμα Κόριν και ο Μάθιου Μακφάντιεν είναι οι νέοι πρωταγωνιστές που συμπληρώνουν το καστ, ενώ επιστρέφουν μεταξύ άλλων οι Μορένα Μπακαρίν, Μπριάνα Χίλντεμπραντ, Σόρι Κουτσούνα, Κάραν Σόνι, Ρομπ Ντιλέινι καθώς και η Τζένιφερ Γκάρνερ ως Ηλέκτρα.

Δύο άλλες παραγωγές της Marvel Studios για το Disney+ το «Daredevil: Born Again» με τον Τσάρλι Κοξ και το «Wonder Man» με τον Yahya Abdul-Mateen II, που διέκοψαν επίσης τα γυρίσματα τα οποία είχαν ξεκινήσει την άνοιξη, προς το παρόν, είναι άγνωστο πότε θα ξαναρχίσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

