Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Lionsgate, το συναρπαστικό τρέιλερ της κινηματογραφικής μεταφοράς του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού «Borderlands» σε σκηνοθεσία Ελάι Ροθ.

Πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Κέβιν Χαρτ, Φλόριαν Μουντεάνου, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζίνα Γκέρσον, Αριάνα Γκρίνμπλατ, Έντγκαρ Ραμίρεζ και ο Τζακ Μπλακ, που δανείζει τη φωνή του στον Claptrap.

Στο σενάριο του Ροθ και του Τζόι Κρόμπι, η Lilith (Μπλάνσετ), «μια διαβόητη παράνομη με μυστηριώδες παρελθόν, επιστρέφει απρόθυμα στον πλανήτη της, την Pandora, για να βρει την εξαφανισμένη κόρη του πιο ισχυρού S.O.B. του σύμπαντος, του Atlas (Ραμίρεζ).

Κάνοντας συμμαχία με μια αταίριαστη ομάδα έρχονται αντιμέτωποι με εξωγήινα τέρατα και επικίνδυνους ληστές προκειμένου να βρουν και να προστατεύσουν το εξαφανισμένο κορίτσι, το οποίο μπορεί να κρατά το κλειδί για μία ασύλληπτη δύναμη. Η μοίρα του σύμπαντος μπορεί να βρίσκεται στα χέρια τους αλλά θα πολεμήσουν για κάτι περισσότερο: ο ένας για τον άλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.