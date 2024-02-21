«Mickey 17»: Η ταινία με τον Robert Pattinson θα κάνει πρεμιέρα το 2025

Η Warner Bros. μετέφερε την πολυαναμενόμενη συνεργασία των Μπονγκ Τζουν-χο και Ρόμπερτ Πάτινσον στην ταινία «Mickey 17», για το 2025.

Έτσι η ταινία επιστημονικής φαντασίας θα κάνει το ντεμπούτο της στις 31 Ιανουαρίου του 2025, καθώς η Warner Bros. ακύρωσε την προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας της στις 29ης Μαρτίου 2024 και έβαλε στη θέση της το «Godzilla x Kong: The New Empire» του Άνταμ Γουίνγκαρντ.

Πηγές δήλωσαν στο Variety ότι η μετακίνηση αυτή έγινε για να δοθεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωσή της καθώς επηρεάστηκε από τις περσινές απεργίες και αλλαγές στην παραγωγή.

Warner Bros. has found a new release date for Bong Joon Ho and Robert Pattinson's #Mickey17: January 31, 2025.



The science-fiction film was pulled from its original March 29, 2024 release date last month. https://t.co/nrEokbBQmA — Variety (@Variety) February 21, 2024

Στην ταινία, η οποία είναι βασισμένη στην νουβέλα του Έντουαρντ Άστον που κυκλοφόρησε το 2022, ο Πάτινσον υποδύεται τον Mickey, έναν «Αναλώσιμο»-υπάλληλο μιας επανδρωμένης αποστολής που στάλθηκε για να βοηθήσει στον αποικισμό του παγωμένου πλανήτη Nifheim.

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Ναϊόμι Άκι, Στίβεν Γέουν, Τόνι Κολέτ και Μαρκ Ράφαλο.

Το «Mickey 17» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη μετά τη βραβευμένη με Οσκαρ «Parasite».

Εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία, ο Μπονγκ Τζουν-χο υπογράφει την παραγωγή μεταξύ άλλων μέσω της εταιρείας του Offscreen.

Το «Mickey 17» αναμένεται στις αίθουσες στις 31 Ιανουαρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

