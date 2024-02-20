«Players»: Η νέα ταινία του Netflix θα σας κάνει να ερωτευτείτε ξανά

Το «Players» αφορά μια παρέα φίλων που ζουν στη Νέα Υόρκη, όλοι εργένηδες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ραντεβού σαν παιχνίδι.

Έχουν ένα βιβλίο με έξυπνα σενάρια που παίζουν για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων στο μπαρ. H Rodriguez στο «Players» πρωταγωνιστεί ως αθλητική ρεπόρτερ της Νέας Υόρκης. Η Mack συνήθως βγαίνει μετά τη δουλειά με τους φίλους της (Damon Wayans Jr., Liza Koshy, Augustus Prew και Joel Courtney). Ο στόχος είναι να πετύχουν μια σχέση και να την ξεχάσουν την επόμενη μέρα.

Όλα αλλάζουν όμως, όταν η Mack γνωρίζει τον Nick και πρέπει να βρει έναν έξυπνο τρόπο για να ξεφύγει από την περιοχή του one night stand και να γίνει το κατάλληλο ερωτικό ενδιαφέρον. Οπότε αυτή τη φορά, πρέπει να παίζει επιλέγοντας μια μακροχρόνια σχέση και για κάποιον που έχει περάσει χρόνια παίζοντας τέτοια παιχνίδια, είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.

Γιατί αξίζει να παρακολουθήσεις το «Players»;

Η πλοκή ξεφεύγει από την τυπική ρομαντική κομεντί, επειδή δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη σχέση της Mack με έναν πιθανό νέο φλερτ. Εξερευνά επίσης τη φιλία της με τον καλύτερο φίλο της, τον Adam (Damon Wayans Jr.), και πώς αυτή αλλάζει όταν κάποιος νέος μπαίνει στο παιχνίδι.

Θα βρεις τον εαυτό σου διχασμένο ανάμεσα στο να υποστηρίζεις τη νέα σχέση και στο να θέλεις τα πράγματα να γίνουν όπως ήταν.

Η ταινία κλίνει σε μεγάλο βαθμό προς την κωμωδία με μια μικρή εστίαση στο ρομάντζο. Προσφέρει ένα μάθημα που ανοίγει τα μάτια σχετικά με την κουλτούρα του hookup και πώς μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα κάποιου να διατηρήσει μια σχέση.

Η πλοκή χρησιμοποιεί αθλητικές αναφορές για να ελαχιστοποιήσει το cheesiness, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για να την απολαύσεις με έναν φίλο ή έναν σύντροφο (ακόμα και αν δεν του/της αρέσουν συνήθως οι ρομαντικές κωμωδίες). Είτε το παρακολουθήσεις για την εξαιρετική ερμηνεία της Rodriguez είτε για την καθαρή ψυχαγωγική του αξία, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μείνεις ευχαριστημένη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.