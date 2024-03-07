Cameron Diaz: Μπορεί να τη δούμε στην κωμωδία «Outcome» με τον Keanu Reeves

Η Κάμερον Ντίαζ βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη σκοτεινή κωμωδία της Apple Original Films «Outcome» με τους Τζόνα Χιλ και Κιάνου Ριβς.

Σε σκηνοθεσία του Χιλ και σενάριο που έγραψε μαζί με τον Έζρα Γουντς, το «Outcome» επικεντρώνεται στην ιστορία του Reef, «ενός κατεστραμμένου αστέρα του Χόλυγουντ που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τους δαίμονές του και να επανορθώσει μετά τον εκβιασμό που δέχεται μέσω ενός μυστηριώδες βίντεο κλιπ».

Ο Τζόνα Χιλ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τους Ματ Ντίνες και Αλι Γκούντγουιν. Λεπτομέρειες για τον ρόλο της Ντίαζ δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το 2018, η ηθοποιός αποσύρθηκε από το Χόλιγουντ και ασχολήθηκε με διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως κυκλοφόρησε δύο βιβλία υγείας και ευεξίας, το «The Body Book» και το «The Longevity Book» ενώ το 2020 ίδρυσε μια εταιρεία με κρασιά βιολογικής καλλιέργειας με την επιχειρηματία Κάθριν Πάουερ.

Φαίνεται όμως ότι άλλαξε γνώμη και επιστρέφει στην υποκριτική μετά τη συμμετοχή της στην κωμωδία δράσης του Netflix «Back in Action» με τον Τζέιμι Φοξ, όπως αναφέρει το «Variety».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

