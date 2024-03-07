Ημέρα της Γυναίκας: 10 ταινίες με δυναμικές γυναίκες πρωταγωνίστριες που μας εμπνέουν

Με φόντο την Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας, εξερευνούμε τις αμέτρητες πτυχές των γυναικών, τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνουν καθημερινά, τα εμπόδια που συναντούν βαδίζοντας προς τους στόχους τους και την δύναμη που βρίσκουν για να προχωρούν. Ο κινηματογράφος έχει «γεννήσει» δυναμικές ηρωίδες, οι οποίες εμπνέουν και φωτίζουν τον δρόμο για όσες και όσους παρακολουθούν. Είτε πρόκειται για βιογραφικές ταινίες βασισμένες σε αληθινά πρόσωπα, είτε για επινοημένους χαρακτήρες, δεν παύουν να αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς τις σπουδαίες γυναίκες ηθοποιούς που τις ερμηνεύουν.

Τους τελευταίους μήνες γίνονται συχνά ένθερμες συζητήσεις γύρω από την φεμινιστική σκοπιά των ταινιών, τόσο αυτών που σκηνοθετούν γυναίκες, όσο και αυτών που σκηνοθετούν άντρες. Μετά το φαινόμενο «Barbie», ήρθε το φαινόμενο «Poor Things», ταινίες που άνοιξαν έναν διάλογο μεταξύ των θεατών. Οι κεντρικοί γυναικείοι χαρακτήρες δεν παύουν να απασχολούν το κοινό, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Εμείς για να γιορτάσουμε την Ημέρα της Γυναίκας επιλέξαμε δέκα ταινίες από πλατφόρμες, που αντικατοπτρίζουν τις γυναίκες κι όλα όσα μπορούν να καταφέρουν!

Promising Young Woman της Emerald Fennel: COSMOTE TV

Σύνοψη: Η Cassie, μια νεαρή γυναίκα που τεστάρει τα όρια των ανδρών απέναντι σε μεθυσμένες γυναίκες, ψάχνει δικαίωση για τον χαμό της κολλητής της, η οποία είχε πέσει θύμα βιασμού.

Η Carey Mulligan πρωταγωνιστεί στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Emerald Fennel. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε δράμα και σε πολλά ακόμη γνωστά Φεστιβάλ. Κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στα Independent Spirit Awards και στα Critics’ Choice Movie Awards.

Joy του David O. Russell: Disney+

Σύνοψη: Η Joy, μια χωρισμένη μητέρα, προσπαθεί να χτίσει από το μηδέν μια επιχειρηματική δυναστεία, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες που της δείχνουν ότι μπορεί και να αποτύχει.

Η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία της Joy Mangano, μια επιτυχημένης επιχειρηματία και εφευρέτη. Τον ρόλο ανέλαβε η Jennifer Lawrence στο απόγειο της καριέρας της, κερδίζοντας μια Χρυσή Σφαίρα και λαμβάνοντας υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Girl, Interrupted του James Mangold: Netflix

Σύνοψη: Η έφηβη Susanna μεταφέρεται σε μια ψυχιατρική κλινική έπειτα από μια απόπειρα αυτοκτονίας. Εκεί, όπου θα περάσει 18 μήνες, θα γνωριστεί με άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι οποίες θα την καθορίσουν σαν άνθρωπο.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο Winona Ryder και Angelina Jolie έδωσαν αξιομνημόνευτες ερμηνείες, τις οποίες συνόδευσαν εξίσου εξαιρετικές ηθοποιοί. Μάλιστα, η Angelina Jolie κέρδισε για την ερμηνεία της Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα και Βραβείο SAG. H ταινία βασίστηκε στα απομνημονεύματα της Susanna Kaysen και, παρόλο που τότε δεν έλαβε την αναγνώριση που της άξιζε, πια “ωρίμασε” σε μια εξαιρετικά αξιόλογη ταινία.

