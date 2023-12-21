Cameron Diaz: Δεν είναι κακό τα ζευγάρια να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμαρες

Η σταρ του κινηματογράφου, Κάμερον Ντίαζ, έχει άποψη για το πώς πρέπει να κοιμούνται τα ζευγάρια. Η ηθοποιός ανέφερε στο podcast της εκπομπής «Lipstick on the Rim» ότι «θα πρέπει να ‘’κανονικοποιήσουμε’’ τις ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες», ενώ συζητούσε για τον γάμο της με τον Good Charlotte Benji Madden, τον οποίο αποκάλεσε «υπέροχο».

«Έχουμε το οικογενειακό σπίτι στη μέση. Εγώ θα πάω και θα κοιμηθώ στο δωμάτιό μου. Εσύ θα πας να κοιμηθείς στο δωμάτιό σου. Είμαι μια χαρά με αυτό», ανέφερε χαμογελώντας η ηθοποιός.

Όπως γράφει το CNN, ολοένα και περισσότερα ζευγάρια εξετάζουν τα πλεονεκτήματα ενός… «διαζυγίου» στον ύπνο ή τη χρήση δύο ξεχωριστών υπνοδωματίων για να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα του ύπνου τους.

Cameron Diaz says we should normalize married couples having separate bedrooms:



“To me, I would literally, I have my house, you have yours. We have the family house in the middle. I will go and sleep in my room. You go sleep in your room. I’m fine.” pic.twitter.com/tSSSLPaZ6K — Pop Base (@PopBase) December 20, 2023

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, η στέρηση επτά έως οκτώ ωρών ύπνου κάθε βράδυ συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακών παθήσεων και άνοιας.

Υπάρχει και συναισθηματική επιβάρυνση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει βασικές πτυχές της λειτουργίας της σχέσης, όπως τη διάθεσή σας, το επίπεδο απογοήτευσής σας, την ανοχή σας, την ενσυναίσθησή σας και την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τον σύντροφό σας και άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας.

Ο κακός ύπνος - και η συνακόλουθη κακή διάθεση - κάνει τους ανθρώπους λιγότερο ικανούς να αντιμετωπίσουν μικρές αντιξοότητες. Οι «σύντροφοι ύπνου» είναι συχνά εκείνοι που εντοπίζουν τα σημάδια των διαταραχών ύπνου και ενθαρρύνουν τους αγαπημένους τους να επισκεφθούν έναν γιατρό ή έναν ειδικό ύπνου. Οι μη διαγνωσμένες διαταραχές του ύπνου μπορεί κάλλιστα να βλάψουν τη μελλοντική υγεία σας και του συντρόφου σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.