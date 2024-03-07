Σειρά τριών ταινιών για τη ζωή του πρωτοπόρου μηχανικού και εφευρέτη Νίκολα Τέσλα είναι στο στάδιο της ανάπτυξης από το Showdog Studio.

Το πρότζεκτ συνυπογράφει ο Τίμ Ίτον, βετεράνος των οπτικών εφέ, ο οποίος έχει εργαστεί στις ταινίες «Men in Black», «Twister» και «Beowulf».

Η εταιρεία, σύμφωνα με το Variety, έχει αποκτήσει τα δικαιώματα των βιογραφικών του 1996 «Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla» και του 2021 «Tesla: Wizard at War», καθώς και διάφορων άλλων ερευνών του συγγραφέα και των δύο έργων, Μαρκ Σάφιερ Τζ.

Η Showdog ανακοίνωσε επίσης ότι έχει λάβει πρόσβαση σε επιστολές για τη ζωή του Tesla.

«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τον Μαρκ και τον Τιμ και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα ισχυρό όχημα μέσω του οποίου μπορούμε να εξερευνήσουμε πώς, σε έναν κόσμο που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και την κακή χρήση της, η πολύ ανθρώπινη ιστορία του Τέσλα για το φορτίο της ιδιοφυΐας είναι επίκαιρη και μια προειδοποιητική ιστορία από την οποία μπορούμε να μάθουμε» δήλωσε ο ιδρυτής της Showdog, Τζον Άταρντ, ο οποίος μαζί με το στέλεχος της εταιρείας, Ρόμπερτ Χάρις θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της τριλογίας.

Nikola Tesla Biopic Film Trilogy in Development From Showdog Studio (EXCLUSIVE) https://t.co/uGOmb5QdLL — Variety (@Variety) March 6, 2024

«Όταν οι άνθρωποι ακούν τη λέξη «Tesla» σήμερα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η πρώτη τους σκέψη να είναι η ομώνυμη αυτοκινητοβιομηχανία» είπε ο Χάρις. «Αυτό που δεν είναι προφανές είναι πόσο επιρροή άσκησε ο Νίκολα Τέσλα στη διαμόρφωση του μέλλοντος και το κόστος που καταβλήθηκε από έναν άνθρωπο που ήταν τόσο περίπλοκος όσο και ιδιοφυΐα» σημείωσε.

Ο Νίκολα Τέσλα, Αμερικανός επιστήμονας σερβικής καταγωγής, συνέβαλε στην επιστήμη και στην τεχνολογική πρόοδο ως εφευρέτης του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, της επαγωγικής μηχανής, του πολυφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, της γεννήτριας και του πλήρους συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, των ραδιοκυμάτων κ.ά.

Γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1856 στο χωριό Σμίλιαν της σημερινής Κροατίας. Σπούδασε στην Αυστρία και αργότερα στην αυστροουγγρική μοναρχία, στην Πολυτεχνική Σχολή του Γκρατς και στο Πανεπιστήμιο της Πράγας και το 1884 μετακόμισε στην Αμερική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

