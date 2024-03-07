Ο Κόλμαν Ντομίνγκο χρησιμοποιεί το υποκριτικό του ταλέντο για να έρθει πιο κοντά με τους συγκρατούμενους του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το πρώτο τρέιλερ της δραματικής ταινίας «Sing Sing» που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γκρεγκ Κουένταρ, η οποία έκανε πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Επικεντρώνεται στο ειδικό πρόγραμμα «Rehabilitation Through the Arts (RTA)» που ισχύει στο σωφρονιστικό ίδρυμα Sing Sing του Οσίνινγκ και επιτρέπει στους κρατούμενους να ανεβάζουν τα δικά τους θεατρικά έργα.

Μαζί με τον βραβευμένο ηθοποιό πρωταγωνιστεί ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Ράτσι καθώς και ένα καστ από πρώην κρατούμενους-ηθοποιούς οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Το «Sing Sing» ακολουθεί τη φιλία του Divine G (Ντομίνγκο) και του Clarence «Divine Eye» Maclin, ο οποίος ήταν κρατούμενος στις φυλακές, καθώς η ομάδα εργάζεται για να ανεβάσει την πρωτότυπη παραγωγή «Breakin' the Mummy's Code».

Είναι βασισμένο στο άρθρο του συγγραφέα Τζον Ρίτσαρντσον, «The Sing Sing Follies», που έγραψε για το Esquire το 2005 και στη ομώνυμη θεατρική παράσταση του Μπρέντ Μπιούελ που παρουσιάστηκε στις φυλακές το 2005. Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τον Κλίντ Μπέντλεϊ και είναι επίσης μεταξύ των παραγωγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

