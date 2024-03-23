«Beetlejuice 2»: Το teaser trailer της ταινίας κυκλοφόρησε! - Ρίξτε μια ματιά...

Ο Michael Keaton αναβιώνει τον αξέχαστο ρόλο του Beetlejuice στο πρώτο sneak peek για τη συνέχεια της επιτυχίας του 1988, με τίτλο «Beetlejuice Beetlejuice».

Η Warner Bros. έδωσε την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024, στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του Tim Burton, στην οποία πρωταγωνιστούν ο 72χρονος Keaton, η 52χρονη Winona Ryder και η 70χρονη Catherine O'Hara.

Οι τρεις παλιοί ηθοποιοί πλαισιώνονται από τους Justin Theroux, Willem Dafoe και Jenna Ortega στην επερχόμενη ταινία. Η φίλη του Μπάρτον, η Μόνικα Μπελούτσι, έχει επίσης ρόλο στην ταινία.

Σημειώνεται ότι η ταινία αποτελεί συνέχεια του πρωτότυπου «Σκαθαροζούμη» του 1988 όπου ο ηθοποιός είχε τον ομώνυμο ρόλο.

Η σύνοψη της ταινίας Beetlejuice Beetlejuice έχει ως εξής: «Μετά από μια απροσδόκητη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Deetz επιστρέφουν στο σπίτι τους στο Winter River. Ακόμα στοιχειωμένη από τον Beetlejuice, η ζωή της Lydia ανατρέπεται όταν η επαναστατημένη έφηβη κόρη της, Astrid, ανακαλύπτει κάτι το μυστηριώδες στη σοφίτα και η πύλη για τη μεταθανάτια ζωή ανοίγει κατά λάθος».

Η Warner Bros θα κυκλοφορήσει το «Beetlejuice 2» στις 6 Σεπτεμβρίου.

