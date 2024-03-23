«Eddington»: Τέσσερις νέοι ηθοποιοί στο καστ της ταινίας του Ari Aster

Η νέα ταινία του Αρι Αστερ, «Eddington», με την υπογραφή της A24, συμπλήρωσε το καστ της με τέσσερις νέους ηθοποιούς, τον πρωταγωνιστή του «Killers of the Flower Moon» Γουίλιαμ Μπελό και τους Κάμερον Μαν, Ματ Γκόμε Χιντάκα και Matt Gomez Hidaka και Αμελί Χόφερλ, αναφέρει αποκλειστικά το Deadline.

Είναι μία ακόμη κινηματογραφική συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ Χοακίν Φίνιξ με την Α24, αλλά και με τον σκηνοθέτη. Μαζί του πρωταγωνιστεί ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Πέδρο Πασκάλ, Εμα Στόουν, Λουκ Γκράιμς, Οστιν Μπάτλερ, Ντίαντρι Ο’ Κόνελ, Μάικλ Γουόρντ και Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ.

Ari Aster’s ‘Eddington’ Adds Four To Cast https://t.co/zH9Q5sO5vi — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 21, 2024

Αν και το σενάριο της ταινίας κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό ωστόσο έχει την υπογραφή του Αρι Αστερ, ενώ είναι και στην παραγωγή μαζί με τον Λαρς Κνούντσεν μέσω της «Square Peg».

Σύμφωνα με το World of Reel, το «Eddington» διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι που ταξιδεύει με το αυτοκίνητο του για το Λος Άντζελες και ξεμένει από βενζίνη έξω από την μικρή πόλη 'Εντινγκτον του Νέου Μεξικού. Ενώ αρχικά οι κάτοικοι τους υποδέχονται θερμά, οι επόμενες ώρες καθώς πέφτει η νύχτα, εξελίσσονται σε εφιάλτη

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε αρχές Μαρτίου στο Νέο Μεξικό με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ντάριους Κόντζι στη διεύθυνση φωτογραφίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

