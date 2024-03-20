Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros το δεύτερο συναρπαστικό τρέιλερ για την prequel ταινία του «Mad Max Saga», με τίτλο «Furiosa» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Τζορτζ Μίλερ.

Στην πολυαναμενόμενη ταινία, η οποία γυρίστηκε στην Αυστραλία το 2022, πρωταγωνιστεί η Άνια Τέιλορ-Τζόι, παίρνοντας την σκυτάλη από τη Σαρλίζ Θερόν του «Fury Road» του 2015 για να σχεδιάσει τη δική της «Οδύσσεια».

Μαζί της συμπρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Μπούρκ, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β', Νέιθαν Τζόουνς, Ντάνιελ Γουέμπερ και Λάσι Χιουλμ.

Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Νίκ Λαθούρις, το μοντάζ η βραβευμένη με Όσκαρ, Μάργκαρετ Σίξελ, ενώ ενδυματολόγος της ταινίας είναι η πολυβραβευμένη Τζένι Μπίβαν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Furiosa αρπάζεται από τον Green Place of Many Mothers και πέφτει στα χέρια μιας μεγάλης ορδής μηχανόβιων με επικεφαλής τον Warlord Dementus.

Ταξιδεύοντας στην Έρημη Χώρα, συναντούν την Ακρόπολη την οποία κυβερνά ο Immortan Joe. Ενώ οι δύο τύραννοι πολεμούν για την κυριαρχία, η Furiosa πρέπει να επιβιώσει από πολλές δοκιμασίες, καθώς συγκεντρώνει τα μέσα για να βρει το δρόμο για το σπίτι της».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

