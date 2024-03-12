Michael Keaton: Αποκάλυψε ότι η ταινία «Beetlejuice 2» του Tim Burton είναι υπέροχη

Ο Μάικλ Κίτον κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του στην εκπομπή «The Jess Cagle Show» αποκάλυψε ότι έχει δει ένα πρώτο μέρος της πολυαναμενόμενης ταινίας του Τιμ Μπάρτον με τον επίσημο πλέον τίτλο «Beetlejuice Beetlejuice» και έχει μόνο διθυραμβικά σχόλια να κάνει.

Σημειώνεται ότι η ταινία αποτελεί συνέχεια του πρωτότυπου Σκαθαροζούμη του 1988 όπου ο ηθοποιός είχε τον ομώνυμο ρόλο.

«Την έχω δει. Θα την ξαναδώ μετά από μερικές μικρές αλλαγές στο μοντάζ και λέω με σιγουριά ότι αυτό το πράγμα είναι υπέροχο», δήλωσε ο Κίτον. «Η πρώτη ταινία ήταν τόσο διασκεδαστική και συναρπαστική οπτικά. Η συνέχεια είναι όλα αυτά, αλλά πραγματικά όμορφη και συναισθηματικά ενδιαφέρουσα εδώ και εκεί. Δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Είναι υπέροχη».

Αν και λεπτομέρειες της πλοκής στο σίκουελ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές εκτός από τον Κίτον, επιστρέφουν η Γουαϊνόνα Ράιντερ και η Κάθριν Ο' Χάρα, ενώ συμπληρώνουν το καστ η Τζένα Ορτέγκα, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Τζάστιν Θερού, ο Άρθουρ Κόντι, ο Μπερν Γκόρμαν και ο Γουίλεμ Νταφόε.

Σύμφωνα με το Variety, η Warner Bros θα κυκλοφορήσει το «Beetlejuice 2» στις 6 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

