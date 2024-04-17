Η Ford γιορτάζει τα 60 χρόνια της εμβληματικής Mustang και ανακοινώνει την παρουσίαση νέων μοντέλων και την έναρξη λήψης παραγγελιών

Πρόκειται για ένα μοντέλο συνώνυμο της διασκέδασης, της ελευθερίας και των επιδόσεων. Και σήμερα οι οπαδοί του σε όλο τον κόσμο έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, καθώς η εμβληματική Ford Mustang γίνεται 60 ετών.

Η Mustang παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης στις 17 Απριλίου 1964. Πολύ γρήγορα κατάφερε να καταρρίψει τα στερεότυπα, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας της με περισσότερα από 418.000 αυτοκίνητα. Και από τότε προχωρά ακάθεκτη, με την Mustang να είναι το σπορ αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως για περισσότερα από 10 χρόνια.

Για να γιορτάσει τις έξι δεκαετίες συνεχούς παραγωγής του μοντέλου, η Ford παρουσιάζει σήμερα δύο νέες εκδόσεις για την Ευρώπη. Η νέα Mustang California Special δίνει μια μοντέρνα πινελιά σε μια ειδική έκδοση που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1968, ενώ το νέο πακέτο Mustang Nite Pony Package προσθέτει ακόμα περισσότερο χαρακτήρα με στιλιστικές βελτιώσεις που διεγείρουν το συναίσθημα.

Ford Mustang California Special

Ταυτόχρονα, οδεύοντας προς ένα ηλεκτρικό μέλλον στην Ευρώπη, η Ford επεκτείνει για πρώτη φορά την οικογένεια της ηλεκτρικής Mustang Mach-E με την εταιρεία να ανοίγει τα βιβλία παραγγελιών στις 30 Απριλίου για την εντυπωσιακή Mustang Mach-E Rally - το πρώτο EV που αντλεί έμπνευση από τη συμμετοχή της Ford στους αγώνες ράλι. Με την ευκαιρία των γενεθλίων της Ford Mustang ανακοινώνονται επίσης οι πρώτες λεπτομέρειες για τη διαδικασία παραγγελίας της νέας Mustang GTD.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της «Mustang Day» από την Ford και τους λάτρεις της Mustang εντάσσεται και η εκδήλωση με τίτλο «Ford Mustang Global Gallop». Εξήντα πρεσβευτές της Mustang, δημοσιογράφοι και bloggers θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα επικά road trips στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, τη Νότια Αφρική, την Κίνα και την Αυστραλία προκειμένου να διαπιστώσουν τη διαχρονική δημοτικότητα του εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου της Ford σε όλο τον κόσμο.

Ξεκινώντας στις 17 Απριλίου και συνεχίζοντας καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, οι δημιουργοί περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην καμπάνια περιλαμβάνουν τους Andy To (@Andyto), Lauren Stoney (@lalafox92) και Uma Leoni (@Leonis.studios). Επιπλέον δημιουργοί περιεχομένου, μέσα ενημέρωσης και πρεσβευτές της Ford Mustang σε αγορές σε όλο τον κόσμο θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Ελάχιστα αυτοκίνητα διαθέτουν την ιστορία, την κληρονομιά και την παγκόσμια υποστήριξη όσο η Ford Mustang. Και ακόμη λιγότερα μπορούν να υπερηφανευτούν ότι υποστηρίζονται σε επίπεδο παραγωγής επί 60 χρόνια», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue, Europe. «Οι σημερινοί εορτασμοί και οι νέες προσθήκες στη γκάμα της Mustang αποτυπώνουν το πνεύμα της ελευθερίας και της διασκέδασης που αποτέλεσαν τους ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχίας της Mustang επί έξι δεκαετίες - και τώρα αποτελούν έμπνευση για τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στη Mustang να καλπάζει και στο μέλλον.»

Νέες Mustang. Ίδιο πνεύμα

Η Ford παρουσιάζει σήμερα τη νέα Mustang California Special, ένα μοντέλο για την Ευρώπη που αποτίει φόρο τιμής στην πολυαγαπημένη ειδική έκδοση της Mustang που είδε τα φώτα της δημοσιότητας το 1968. Αυτή η έκδοση έρχεται να αποτυπώσει την ουσία του αμερικανικού στυλ της δυτικής ακτής με μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Διαθέσιμη σε οκτώ εντυπωσιακές εξωτερικές χρωματικές επιλογές, όπως η Iconic Silver και η Vapour Blue, η έκδοση California Special ξεχωρίζει για τις διακριτικές λωρίδες στις πλαϊνές της επιφάνειες που συνδυάζουν φινίρισμα Medium Light Rave Blue και High και Low Gloss Black. Αυτές φέρουν μία μοναδική επιγραφή GT/CS που είναι σχεδόν αόρατη σε χαμηλό φωτισμό, αλλά γίνεται πολύ πιο εμφανής στο φως του ήλιου. Μαύρα πλαίσια κοσμούν τους προβολείς, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών διαθέτουν κατεργασμένη επιφάνεια με λεπτομέρειες Rave Blue, που συμπληρώνονται από ένα σήμα GT/CS στην εμπρός μάσκα και ένα λογότυπο GT στο πορτμπαγκάζ, αμφότερα στο ίδιο χρώμα.

Στο εσωτερικό της νέας Mustang California Special κυρίαρχα στοιχεία είναι η ταπετσαρία σε Navy Pier, καθώς και τα δερμάτινα καθίσματα σε Ebony Black, με δίχρωμες ραφές Raptor Blue και Metal Grey, οι οποίες διατρέχουν το ταμπλό, τις πόρτες, το τιμόνι και την κεντρική κονσόλα, τονίζοντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης. Η νέα Mustang California Special είναι διαθέσιμη για παραγγελία από σήμερα στην έκδοση Mustang GT Convertible. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 10 σχέσεων σε συνδυασμό με τον κινητήρα V8 των 5,0 λίτρων.

Ford Mustang Nite Pony

Το νέο πακέτο Nite Pony Package - επίσης διαθέσιμο για παραγγελία από σήμερα για τις Ford Mustang GT Coupe και Convertible με επιλογή μεταξύ χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου σε συνδυασμό με τον V8 κινητήρα των 5,0 λίτρων - προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την νέα Mustang τους με πιο σκουρόχρωμα στοιχεία. Στο συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου βαμμένες σε μαύρο χρώμα Ebony Black, μαύρη οροφή, καλύμματα καθρεπτών και πλαίσια προβολέων, καθώς και μαύρα εμπρός και πίσω σήματα Pony, που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του μοντέλου.

Έτοιμη για παιχνίδι στην άσφαλτο ή το χώμα

Οι πελάτες στην Ευρώπη μπορούν από τις 30 Απριλίου να παραγγείλουν την πρωτοποριακή Mustang Mach-E Rally – η οποία μεταφέρει για πρώτη φορά στα χρονικά την ελευθερία και τη διασκέδαση της οδήγησης μιας Mustang στο χώμα.

Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει εξωτερικά διπλές ρίγες αγωνιστικού τύπου, ένα μοναδικό σε σχεδίαση εμπρός μέρος, μια εντυπωσιακή πίσω αεροτομή, καθώς και γυαλιστερές ζάντες αλουμινίου 19” σε λευκό χρώμα, οι οποίες αντλούν έμπνευση από τη μακρά ιστορία της Ford στους αγώνες ράλι.

Ένα ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης με δύο κινητήρες αποδίδει μέγιστη ροπή 950 Nm και ισχύ 486 PS, ενώ η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση είναι κατά 20 mm ψηλότερη από εκείνη της Mustang Mach-E GT ώστε να αυξηθεί η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος.

Ford Mustang Mach-E Rally

Η Ford επιβεβαίωσε επίσης σήμερα ότι η Mustang GTD, η πιο τολμηρή και εξελιγμένη Mustang όλων των εποχών, έρχεται στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο υπερ-υψηλών επιδόσεων με νόμιμη άδεια χρήσης σε δημόσιους δρόμους, διαθέτει τεχνολογία αιχμής, όπως ενεργή αεροδυναμική και ημι-ενεργή ανάρτηση. Θα διατίθεται για αγορά σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό.

Οι παρευρισκόμενοι στον αγώνα αντοχής των 24 Ωρών του Le Mans που θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τη νέα Ford Mustang GTD ενώ παράλληλα θα παρακολουθήσουν την καθαρόαιμη Mustang GT3 να συμμετέχει στον αγώνα. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος στην Ευρώπη για την Mustang GTD αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος το καλοκαίρι - περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ένας θρύλος 60 ετών σε εξέλιξη

Από το 1964 μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί επτά στο σύνολο γενιές Mustang σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Το εμβληματικό σπορ μοντέλο έχει κάνει χιλιάδες εμφανίσεις στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, σε βίντεο κλιπ και βιντεοπαιχνίδια και έχει γίνει το πιο δημοφιλές όχημα στον κόσμο στο Facebook.

Η Mustang έχει επίσης ένα ιστορικό ρεκόρ στον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στον Tour de France Automobile την πρώτη χρονιά που κυκλοφόρησε. Έκτοτε συνεχίζει να κατακτά σημαντικές νίκες και πρωταθλήματα σε αγώνες σπορ αυτοκινήτων, drag racing και ράλι.

Το σπορ πνεύμα της Ford Mustang συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τις Mustang Dark Horse Spec R, GT4 και Mustang GT3 - που θα ηγηθούν της επιστροφής της Ford στις 24 Ώρες του Le Mans φέτος το καλοκαίρι.



