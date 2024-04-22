60 χρόνια Ford Mustang: Ένα παγκόσμιο σύμβολο της αυτοκίνησης στη νέα εποχή Ford

«Απροσδόκητη». «Ξεχωριστή». «Το κλασικό αυτοκίνητο του μέλλοντος». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν την ολοκαίνουργια και άκρως επαναστατική Ford Mustang όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού το 1964. Δεν είχαν άδικο.

Εξήντα χρόνια μετά την επίσημη πρεμιέρα της, η αειθαλής Ford Mustang έχει καταστεί ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο σε τέσσερις τροχούς, καθώς εδώ και πάνω από μια δεκαετία είναι το σπορ αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο. Μάλιστα, από το 2015 και μετά, όταν πάτησε και επίσημα τους τροχούς της εκτός Αμερικής, η Ford Mustang συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις και συνολικά περισσότερες από 10 εκατομμύρια από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στο κοινό για πρώτη φορά στις 17 Απριλίου του 1964 στα πλαίσια της έκθεσης New York World’s Fair.

Η Ford είχε προβλέψει ότι η Mustang θα πουλούσε περί τα 100.000 αυτοκίνητα κατά τον πρώτο χρόνο διάθεσής της στην τοπική αγορά αυτοκινήτου. Ωστόσο, η απήχησή της ήταν τέτοια που 417.000 Mustang βρήκαν νέους ιδιοκτήτες ήδη κατά τους πρώτους 12 μήνες της κυκλοφορίας της στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η 1.000.000 ή Mustang είχε πουληθεί όχι αργότερα από το 1966.

Η Ford Mustang – ένα αυτοκίνητο που έξι δεκαετίες τώρα πρωταγωνίστησε σε πάνω από 5.000 κινηματογραφικές ταινίες – δεν ήταν απλώς ένα σπορ όχημα. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα νέο είδος αυτοκινήτου, το οποίο προσέλκυσε από την πρώτη κιόλας στιγμή μια νεότερη γενιά αγοραστών που δεν ενδιαφερόταν για τα βαρετά και συντηρητικά αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς τους.

Αυτό το κοινό αναζητούσε ένα καινοτόμο, αντισυμβατικό και γεμάτο πάθος όχημα, με έντονη προσωπικότητα σε επίπεδο σχεδίασης και την υψηλότερη δυνατή απόδοση και επιδόσεις. Ένα σημαντικό μέρος της μεγάλης απήχησης της Ford Mustang ήταν ότι από την αρχή εξέφραζε τις επιθυμίες πολλών και διαφορετικών αγοραστών – από εκείνους που αναζητούσαν απλώς ένα βασικό αυτοκίνητο, έως και αυτούς που ήθελαν ένα πολυτελές όχημα για έντονες οδηγικές συγκινήσεις και απόλυτη αίσθηση ελευθερίας. Αυτή ήταν και παραμένει μέχρι και στις μέρες μας η ψυχή και η ουσία της Ford Mustang, εξήντα ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της στα «σοκάκια» της σύγχρονης αυτοκίνησης.

