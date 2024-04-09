Škoda Days – Ανακαλύψτε τις

Έχοντας μία πλούσια και ιδιαίτερα αξιόλογη γκάμα μοντέλων, με κορυφαίες προτάσεις και καινοτόμες τεχνολογικές επιλογές σε όλες τις κατηγορίες, η Škoda δίνει την ευκαιρία στο αγοραστικό κοινό της χώρας να κάνει άμεσα δικό του ένα από τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητά της με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

«Škoda Days» ονομάζεται η ενέργεια κατά την οποία ισχύουν πολύ ελκυστικές τιμές και προνόμια που καθιστούν την απόκτηση ενός Škoda πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα από ποτέ.

Ενδεικτικά, κάποια από τα ειδικά προνόμια που ισχύουν κατά την διάρκεια των «Škoda Days»:

• To μοντέρνο Škoda Kamiq με όφελος 1.000€ & επιτόκιο 3,9%

• To πολυτάλαντο Škoda Scala με όφελος 1.000€ & επιτόκιο 3,9%

• To δυναμικό Škoda Κaroq με όφελος 1.500€

• Το φινετσάτο Škoda Octavia hybrid με όφελος 1.500€

Τώρα μπορούν όλοι να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα μοναδικά προνόμια που θα ισχύουν στις «Škoda Days» κάνοντας μία επίσκεψη σε μία από τις εκθέσεις του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Škoda σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία να αγοράσει κάποιος ένα Škoda, στην καλύτερη τιμή και με μοναδικά προνόμια.

Τα προνόμια ισχύουν έως τέλος Απριλίου, για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Škoda. Για τους πελάτες λιανικής, προσφέρονται επιπλέον, 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

