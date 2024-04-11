Αποκτήστε τώρα εύκολα το πιο ολοκληρωμένο Ford Focus όλων των εποχών

Το πιο ολοκληρωμένο και τεχνολογικά προηγμένο Ford Focus όλων των εποχών μπορεί τώρα να γίνει δικό σας εύκολα και γρήγορα, χάρη στα μοναδικά οφέλη που εξασφαλίζουν σε όλους τους πελάτες του δημοφιλούς μοντέλου της εταιρείας τα κορυφαία χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance, τα οποία συνδυάζονται με επιπλέον όφελος αγοράς Ford Value, καθώς και με την καλύτερη εργοστασιακή εγγύηση της ελληνικής αγοράς.

Έτσι, οι πελάτες στην Ελλάδα μπορούν τώρα να αποκτήσουν γρήγορα, εύκολα και με ακόμα πιο προσιτούς όρους το Ford Focus που ταιριάζει στις ανάγκες τους σε 5θυρες Hatchback εκδόσεις που παίρνουν κίνηση από τον προηγμένο κινητήρα βενζίνης 1.0L EcoBoost Hybrid με απόδοση 125PS και 155PS και τον εξαιρετικά οικονομικό σε κατανάλωση καυσίμου πετρελαιοκινητήρα 1.5L EcoBlue με απόδοση 115PS σε συνδυασμό είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Με τα καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης Ford Finance, η απόκτηση οποιασδήποτε έκδοσης του δημοφιλούς Ford Focus είναι εύκολη, αλλά και συμφέρουσα όσο ποτέ άλλοτε, προβλέποντας μοναδικούς όρους, όπως είναι το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο** 2,99%, προκαταβολή από μόλις 20% και διάρκεια χρηματοδότησης έως 60 μήνες. Επιπλέον, η Ford Motor Ελλάς προσφέρει πρόσθετο όφελος Ford Value* ύψους 1.972€.

Τα μοναδικά προνόμια αγοράς για το Ford Focus δεν σταματούν εδώ, καθώς όλες οι εκδόσεις απολαμβάνουν συνδυαστικά με παραπάνω όλα τα οφέλη της κορυφαίας 8ετούς εργοστασιακής εγγύησης Ford Protect, η οποία εξασφαλίζει ξέγνοιαστα και γεμάτα αυτοπεποίθηση χιλιόμετρα, πλήρη κάλυψη, αλλά και υψηλή μεταπολιτική αξία, καθώς η εγγύηση μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς καμία επιβάρυνση και προϋπόθεση στον επόμενο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Εναλλακτικά, για όσους θέλουν να μεγιστοποιήσουν το όφελος από την αγορά του νέου τους Ford Focus, μπορούν να αξιοποιήσουν το ασυναγώνιστο προωθητικό πρόγραμμα Ford Value που τους δίνει την ευκαιρία να το αποκτήσουν με συνολικό όφελος 3.300€.

Με την κορυφαία οδική συμπεριφορά της κατηγορίας

Το Ford Focus παραμένει πιστό σε μία παράδοση 20 και πλέον χρόνων προσφέροντας την πιο δυναμική οδική συμπεριφορά στην κατηγορία του, η οποία αναβαθμίζεται με τη χρήση ενός προηγμένου και εξαιρετικά άκαμπτου πλαισίου, σε συνδυασμό με ένα σύστημα διεύθυνσης με άμεση απόκριση, υποβοήθηση EPAS στην κολώνα του τιμονιού, νέο λογισμικό ελέγχου και κορυφαία αίσθηση και απόκριση σε όλες τις συνθήκες. Επιπλέον, το Ford Focus προσφέρει στους οδηγούς προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης με ειδικά ελατήρια – πατέντα της Ford – τα οποία, όπως και στην κορυφαία έκδοση του Fiesta ST, ανακατανέμουν τις πλευρικές δυνάμεις που δέχεται η ανάρτηση κατά το στρίψιμο του αυτοκινήτου, προσφέροντας κορυφαία κατευθυντικότητα αλλά και απαράμιλλη άνεση και ποιότητα κύλισης σε κάθε είδους επιφάνεια.

Επιπλέον, ο οδηγός του Ford Focus μπορεί να επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα προφίλ οδήγησης Normal, Sport και Eco, ώστε να μπορεί να προσαρμόσει άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού την απόκριση του πεντάλ του γκαζιού, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αυτόματου κιβωτίου στις αντίστοιχες εκδόσεις, αλλά και την αίσθηση του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος διεύθυνσης Electronic Power Assisted Steering (EPAS) της Ford. Τα μοντέλα Active διαθέτουν επιπλέον τόσο το πρόγραμμα λειτουργίας Slippery, που προσφέρει αυξημένη αυτοπεποίθηση σε ολισθηρές επιφάνειες, όσο και το Trail, που είναι σχεδιασμένο με τη σειρά του προκειμένου το όχημα να κινήται ευκολότερα σε κακοτράχαλες επιφάνειες.

Με τεχνολογίες ασφάλειας και υποβοήθησης που εμπνέουν αυτοπεποίθηση

Το Ford Focus εξοπλίζεται σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του με την πιο διευρυμένη γκάμα προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας από οποιοδήποτε όχημα στην ιστορία της Ford, εισάγοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2 σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο της μεσαίας κατηγορίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το σύστημα Blind Spot Assist, το οποίο επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Blind Spot Information System παρακολουθώντας τα τυφλά σημεία του οδηγού για οχήματα που πλησιάζουν από πίσω. Το σύστημα μπορεί να εφαρμόσει ροπή διεύθυνσης για να προειδοποιήσει τον οδηγό και να τον αποθαρρύνει από το να αλλάξει λωρίδα εάν ανιχνεύσει επικείμενη σύγκρουση. Το σύστημα παρακολουθεί επίσης τις γειτονικές λωρίδες για οχήματα που ακολουθούν σε απόσταση έως 28 μέτρα, 20 φορές το δευτερόλεπτο, και μπορεί να λειτουργεί σε ταχύτητες από 65 km/h έως και 200 km/h).

Επίσης, το νέο Ford Focus προσφέρει τα Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Speed Sign Recognition και Lane Centring, που διευκολύνει το έργο του οδηγού στο μποτιλιάρισμα. Το Pre-Collision Assist με Active Braking βοηθά τους οδηγούς να αποφεύγουν ή να περιορίζουν τις επιπτώσεις συγκρούσεων με οχήματα, πεζούς και δικυκλιστές, ενώ το Active Park Assist ελέγχει στις εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο την επιλογή σχέσης, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, επιτρέποντας πλήρως αυτοματοποιημένους ελιγμούς στάθμευσης κρατώντας πατημένο ένα μπουτόν.

Το Ford Focus διαθέτει επίσης το έξυπνο σύστημα ασφάλειας Rear Occupant Alert, το οποίο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθά τους οδηγούς να μην απομακρύνονται από το αυτοκίνητο αφήνοντας παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε αυτό. Το συγκεκριμένο σύστημα υπενθυμίζει στους οδηγούς να ελέγξουν τα πίσω καθίσματα εάν οι πίσω πόρτες έχουν ανοίξει στο ξεκίνημα του ταξιδιού.

Με απαράμιλλη συνδεσιμότητα SYNC 4 και ευρύχωρο εσωτερικό

Το Ford Focus προσφέρει ένα ευρύχωρο, πρακτικό και άριστα συνδεδεμένο εσωτερικό που διαθέτει πρωτοποριακές τεχνολογίες άνεσης και καινοτόμο σχεδιασμό για να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών. Το προηγμένο σύστημα SYNC 4 της Ford υποστηρίζεται από μία κεντρική οθόνη αφής 13,2’’ με διαισθητική διεπαφή που σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν με όχι περισσότερα από ένα ή δύο αγγίγματα να διαχειρίζονται τις εφαρμογές, τις πληροφορίες ή τα συστήματα που επιθυμούν. Η νέα οθόνη αφής περιλαμβάνει επίσης χειριστήρια για λειτουργίες όπως η θέρμανση και ο εξαερισμός που μέχρι πρότινος ενεργοποιούνταν με φυσικά κουμπιά, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πιο απέριττης και μινιμαλιστικής κεντρικής κονσόλας. Το σύστημα προσφέρει επίσης ασύρματη συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto επιτρέποντας την άριστη ενσωμάτωση μεταξύ των λειτουργιών του smartphone και του SYNC 4.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής FordPass ο οδηγός του Ford Focus μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία σειρά συνδεδεμένων υπηρεσιών στην παλάμη του χεριού του μέσω του smartphone του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραμένει συνδεδεμένος με το αυτοκίνητό του από οπουδήποτε με ένα σήμα δεδομένων και να χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά όπως είναι το Vehicle Status – για τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου, τη διάρκεια ζωής του λαδιού και άλλα – και το Remote Start. Το σύστημα SecuriAlert της Ford παρέχει με τη σειρά του πρόσθετη ξεγνοιασιά μέσω των αισθητήρων του οχήματος που παρακολουθούν την όποια απόπειρα παραβίασης – ακόμα και εάν χρησιμοποιείται κλειδί – και στέλνουν ειδοποιήσεις στο κινητό του χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ford Focus θα βρείτε εδώ

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Focus εδώ

* Tο όφελος Ford Value ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων

** πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975

Πηγή: skai.gr

