Γιορτάζοντας τα 60 χρόνια Mustang η νέα Ford Mustang Mach-E ηλεκτρίζει το stage της Ford στο Golden Hall

Γιορτάζοντας και στην Ελλάδα την επέτειο των 60 χρόνων Ford Mustang, του πιο εμβληματικού σπορ μοντέλου της παγκόσμιας σκηνής, η αμιγώς ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E έρχεται τώρα να προσελκύσει τα βλέμματα όλων και να ηλεκτρίσει το πολυτελές και ανανεωμένο stage της Ford στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι.

Εκτός από την μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του γνωστού και διάσημου pony της Ford, οι επισκέπτες του stage θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να πάρουν δώρο card postal από όλες τις γενιές Mustang και φυσικά να ενημερωθούν για όλες τις κορυφαίες τεχνολογίες και δυνατότητες της νέας Ford Mustang Mach-E από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας το οποίο θα βρίσκεται εκεί από τις 10:00-21:00 προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και να λύσει κάθε σας απορία.

Εκτός από τα παραπάνω, οι επισκέπτες του stage θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν το δικό τους εξατομικευμένο test drive με τη νέα Ford Mustang Mach-E ώστε να απολαύσουν τις μοναδικές οδηγικές αρετές του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ford, την αθόρυβη λειτουργία, αλλά και τις κορυφαίες επιδόσεις που εξασφαλίζει.

Επισκεφτείτε και εσείς τώρα το stage της Ford στο Golden Hall για να δείτε από κοντά την πιο πρόσφατη εξηλεκτρισμένη εκδοχή της εμβληματικής Ford Mustang και να απολαύσετε ένα μοναδικό test drive μαζί της.

Μια ηλεκτρική Mustang για κάθε απαίτηση

Η έκδοση με την οποία η νέα Ford Mustang Mach-E συστήνεται στους πελάτες είναι η Style, η οποία διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς και τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από την μπαταρία «Τυπικής Χωρητικότητας» επιτυγχάνοντας ηλεκτρική αυτονομία έως 470χλμ*. Οι υπόλοιπες τρεις εκδόσεις φέρουν την ονομασία Premium και διατίθενται είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς με μπαταρία «Εκτεταμένης Χωρητικότητας» και αυτονομία έως 600χλμ*, είτε με κίνηση σε όλους τους τροχούς και μπαταρία «Τυπικής Χωρητικότητας» με αυτονομία έως 428χλμ* ή μπαταρία «Εκτεταμένης Χωρητικότητας» με αυτονομία έως 550χλμ*.

H έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) και την μπαταρία «Τυπικής Χωρητικότητας» αποδίδει μέγιστη ισχύ 269 ίππων και ροπή 470 Nm, με την αντίστοιχη παραλλαγή του μοντέλου με την μπαταρία «Εκτεταμένης Χωρητικότητας» να αποδίδει 294 ίππους. Αντίστοιχα, οι τετρακίνητες εκδόσεις (AWD) της νέας Ford Mustang Mach-E αποδίδουν 315 και 351 ίππους με την μπαταρία Standard Range και Extended Range αντίστοιχα, με τη μέγιστη ροπή να διαμορφώνεται και στις δύο περιπτώσεις στα 580 Nm.

Στην κορυφή των διαθέσιμων εκδόσεων βρίσκεται η τετρακίνητη GT, την οποία υπογράφει η Ford Performance και τροφοδοτείται από την μπαταρία «Εκτεταμένης Χωρητικότητας» και δύο προηγμένους ηλεκτροκινητήρες στο εμπρός και πίσω άξονα με συνδυαστική απόδοση 487 ίππους, ροπή 860 Nm και αυτονομία έως 490χλμ*



Δείτε περισσότερα για τη νέα Ford Mustang Mach-E εδώ

Διαμορφώστε τη δική σας Ford Mustang Mach-E εδώ

*(WLTP- μικτός κύκλος μετρήσεων)

Πηγή: skai.gr

