Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός



Ο Μπόρις Τζόνσον παρέστη σε περισσότερα από τα γνωστά μέχρι τώρα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown τα οποία τελούν υπό αστυνομική διερεύνηση, αποκαλύπτουν βρετανικές εφημερίδες.

Ο Guardian αναφέρεται στη συνάθροιση στις 14 Ιανουαρίου 2021 που συμπεριέλαβε στην ατελή έκθεσή της για το 'partygate' η ανώτερη κρατική αξιωματούχος Σου Γκρέι, ως συγκέντρωση «για την αποχώρηση δύο ιδιαιτέρων γραμματέων του Νούμερου 10».

Οι πηγές του Guardian υποστηρίζουν πως στη συνάθροιση, οκτώ ημέρες μετά από την επιβολή γενικού απαγορευτικού στην Αγγλία, γινόταν κατανάλωση προσέκο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός φέρεται να παρέστη για περίπου πέντε λεπτά, κάνοντας μία σύντομη ευχαριστήρια ομιλία για στέλεχος του γραφείου του που μετακινούταν στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Τον κ. Τζόνσον στην ίδια συνάθροιση τοποθετεί και η Daily Telegraph επικαλούμενη πηγές της.

Η Telegraph προσθέτει ότι ο Πρωθυπουργός εθεάθη το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2020 να ανεβαίνει στο διαμέρισμά του στην Ντάουνινγκ Στριτ την ώρα που ακουγόταν δυνατή μουσική. Ο πρώην σύμβουλος του κ. Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς έχει καταγγείλει πως στο διαμέρισμα εκείνο το βράδυ έγινε πάρτι από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Κάρι Σίμοντς η οποία πανηγύριζε τη δική του αποπομπή από την Ντάουνινγκ Στριτ και το γραφείο του συζύγου της λίγες ώρες νωρίτερα.

Όπως έχει γραφτεί προ εβδομάδων, μεταξύ άλλων στο πάρτι έπαιζε το τραγούδι 'The Winner Takes It All' των ABBA.

Η Telegraph αναφέρει επίσης πως δύο ακόμα από τις ενδεχομένως αξιόποινες συναθροίσεις που επισήμανε στην έκθεσή της η κα Γκρέι και πλέον ερευνώνται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία αφορούσαν στενούς συμβούλους του κ. Τζόνσον που αποχωρούσαν, τη Χάνα Γιανγκ (18 Ιουνίου 2020) και το λοχαγό Στιβ Χάιαμ (17 Δεκεμβρίου 2020).

Τουλάχιστον στη δεύτερη συνάντηση, πάλι εν μέσω απαγόρευσης συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, ο κ. Τζόνσον παρέστη για λίγα λεπτά.

Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Τζόνσον τοποθετείται από μάρτυρες σε τουλάχιστον πέντε συναθροίσεις ή πάρτι από τα 12 που τελούν υπό αστυνομική έρευνα. Τα αλλά δύο ήταν το μίνι πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια του στην αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου στις 19 Ιουνίου 2020 και το πάρτι με ποτά στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ κατόπιν πρόσκλησης του ιδιαίτερου γραμματέα του Μάρτιν Ρέινολντς στις 20 Μαΐου 2020.

Εν τω μεταξύ, με νέες αναρτήσεις του στο διαδίκτυο την Τρίτη ο Ντόμινικ Κάμινγκς ισχυρίζεται ότι υπάρχουν φωτογραφίες του Πρωθυπουργού σε πάρτι υπό αστυνομική διερεύνηση, μεταξύ άλλων στο διαμέρισμά του στις 13 Νοεμβρίου 2020.

Έγραψε επίσης ότι ο κόσμος υποτιμά το βαθμό στον οποίο ο Μπόρις Τζόνσον «λέει ψέματα στην κυριολεξία στον καθένα στην κυριολεξία όλη τη μέρα».

