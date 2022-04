Στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες μάλιστα πρόκειται να ανακοινωθούν σήμερα Τετάρτη, προχωρούν οι ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να απαγορεύσει «όλες τις νέες επενδύσεις» στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Επιπλέον, οι προϋπάρχουσες κυρώσεις σε βάρος ρωσικών τραπεζών και κρατικών επιχειρήσεων θα γίνουν αυστηρότερες, ενώ περισσότεροι Ρώσοι αξιωματούχοι και μέλη των οικογενειών τους θα υποστούν τιμωρητικά μέτρα, διευκρίνισε η Ψάκι.

«Τα μέτρα αυτά θα φθείρουν εργαλεία κλειδιά της κρατικής εξουσίας της Ρωσίας, θα καταφέρουν οξύ και άμεσο οικονομικό πλήγμα στη Ρωσία και θα καταστήσουν υπεύθυνα τα μέλη της ρωσικής κλεπτοκρατίας η οποία χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τον πόλεμο του Πούτιν», συμπλήρωσε η κυρία Ψάκι.

Παράλληλα η Τζεν Ψάκι αναφέρθηκε στις εικόνες φρίκης από την πόλη Μπούκα λέγοντας μπορεί να είναι απλά «η κορυφή του παγόβουνου» στον επιθετικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «πιθανόν διέπραξαν επίσης φρικαλεότητες» σε τμήματα της Ουκρανίας που δεν είναι προσβάσιμα αυτή τη στιγμή, εκτίμησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, χθες Τρίτη.

Αποτροπιασμός στον ΟΗΕ λόγω της σφαγής στην Μπούκα

Ανατριαχιστικές περιγραφές για τα βασανιστήρια, στα οποία υποβλήθηκαν από τον ρωσικό στρατό οι κάτοικοι της Μπούκα, έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στη διάρκεια της οποίας συνέκρινε την Ρωσία με τον ISIS.

Προσοχή το βίντεο που ακολουθεί περιέχει πολύ σκληρές εικόνες:

Ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Χθες, επέστρεψα από την Μπούκα, που απελευθερώθηκε πρόσφατα από τα ρωσικά στρατεύματα, όχι μακριά από το Κίεβο. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε ένα έγκλημα που να μην διέπραξαν. Ο ρωσικός στρατός σκότωσε σκόπιμα όποιον υπηρετούσε τη χώρα μας.

Σκότωσαν, πυροβόλησαν και σκότωσαν γυναίκες που βρίσκονταν έξω από τα σπίτια τους και απλώς προσπάθησαν να βρουν ζωντανούς τους δικούς τους ανθρώπους. Σκότωσαν ολόκληρες οικογένειες, ενήλικες και παιδιά. Και προσπάθησαν να κάψουν τα πτώματα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι μιλά στην μνήμη των νεκρών: «Στη μνήμη των αμάχων που πέθαναν, που πυροβολήθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους μετά από βασανιστήρια. Μερικοί πυροβολήθηκαν στους δρόμους. Άλλους τους πέταξαν στα πηγάδια. Έτσι πέθαναν. Με βασανιστήρια. Σκοτώθηκαν στα διαμερίσματά τους, τα σπίτια τους ανατινάχτηκαν από χειροβομβίδες».

«Πολίτες καταπλακώθηκαν από τανκς, ενώ κάθονταν στα αυτοκίνητά τους στη μέση του δρόμου μόνο για την ευχαρίστησή τους. Έκοψαν μέλη, έκοψαν λαιμούς. Γυναίκες βιάστηκαν και θανατώθηκαν μπροστά στα παιδιά τους».

Και συνέχισε ο Ζελένσκι: «Γνωρίζω, και γνωρίζετε πολύ καλά, τι θα πουν οι εκπρόσωποι της Ρωσίας ως απάντηση στις κατηγορίες για αυτά τα εγκλήματα. Θα κατηγορήσουν τους πάντες μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Θα πουν ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές, ότι είναι αδύνατο να εξακριβωθεί ποια από αυτές τις εκδοχές είναι αληθινή. Θα πουν μάλιστα ότι οι σοροί μεταφέρθηκαν εκεί και ότι όλα τα βίντεο είναι στημένα.

Αλλά είναι το 2022. Τώρα έχουμε πειστικά στοιχεία».

Παρουσιάστηκε το 5ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ από την φον ντερ Λάιεν

Το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω Twitter.

Χθες σε συνεδρίαση του Ecofin, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, έδωσε μια πρόγευση των μέτρων, λέγοντας: «Ολοκληρώνουμε το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας προωθώντας παράλληλα διευθετήσεις, ώστε να μην υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθούν. Θέλουμε οι κυρώσεις να στρέφονται κατά του καθεστώτος του Πούτιν και όχι να μένουν στα χαρτιά» μετά την σημερινή συνεδρίαση του Ecofin.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, οι προτάσεις περιλαμβάνουν έξι σημεία, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα, απαγόρευση συναλλαγών με τέσσερις ρωσικές τράπεζες και μπλόκο σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Η επικεφαλής της Κομισιόν έγραψε στο Twitter:

«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκληρό, ανελέητο πόλεμο, επίσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Πρέπει να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

Σήμερα λοιπόν προτείνουμε ένα 5ο πακέτο κυρώσεων

1. Απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μειώνοντας μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

2. Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB, η 2η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα.

3. Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια της ΕΕ ρωσικών πλοίων και απαγόρευση οδικής πρόσβασης σε ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες μεταφορών.

4. Περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε κρίσιμους τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών

5. Συγκεκριμένες νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

6. Στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και αποκλεισμός κάθε οικονομικής στήριξης, ευρωπαϊκής ή εθνικής προς τους ρωσικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, προτείνουμε περισσότερες κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών.

Εργαζόμαστε επίσης για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζουμε ορισμένες από τις ιδέες των κρατών μελών, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμής, όπως έναν λογαριασμό μεσεγγύησης».

