Στην ώρα των επίκαιρων ζητημάτων κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειας της γερμανικής βουλής τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης με τον εξής τίτλο: «Απειλή για τη δημοκρατία. Η Ρωσία, η Κίνα και o ρόλος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)». Το ζήτημα έφτασε προς συζήτηση στην Ολομέλεια μετά από αίτημα των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης και χωρίς περιστροφές οι ομιλητές όλων των υπόλοιπων κομμάτων πλην της AfD που έλαβαν τον λόγο, και από την αντιπολίτευση, χαρακτήρισαν την Eναλλακτική για τη Γερμανία «απειλή» για το γερμανικό κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Αφορμή οι πρόσφατες αποκαλύψεις για εικαζόμενες διασυνδέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας και της Ρωσίας, κράτη τα οποία πολλοί εκ των ομιλητών χαρακτήρισαν «δικτατορίες» και «εχθρούς» της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Από την πλευρά της η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία απάντησε ότι βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις κατηγορίες σε βάρος της ενόψει των ευρωεκλογών, με τον βουλευτή της Στέφαν Kόιτερ να θέτει το ερώτημα «γιατί τώρα;».

Απαντώντας σχετικά η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ τόνισε ότι το χρονικό σημείο των προσαγωγών υπόπτων εξαρτάται από τις έρευνες των αρμόδιων αρχών που λειτουργούν ανεξάρτητα στο πλαίσιο του γερμανικού κράτους δικαίου. Αυτές επιλέγουν το πότε, όπως υπογράμμισε. Η υπ. Εσωτερικών τόνισε για ακόμη μια φορά από το βήμα της γερμανικής βουλής ότι η Γερμανία βρίσκεται στο στόχαστρο ξένων μυστικών υπηρεσιών και ειδικότερα της Κίνας και της Ρωσίας. Ειδικότερα για την περίπτωση της Ρωσίας έκανε λόγο για υβριδικού τύπου επιθέσεις.

«Η Γερμανία ξέρει πώς να αμυνθεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη στελέχωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας του Συντάγματος και των υπόλοιπων αρχών που διερευνούν αντίστοιχες υποθέσεις. «Πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο πλέον», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στήριξη του AfD στον Μαξιμίλιαν Κρα

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον Γιαν Τζ., στενό συνεργάτη του ευρωβουλευτή και νυν επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Μαξιμίλιαν Κρα, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται με βαριές κατηγορίες για κατασκοπία υπέρ της κινεζικής Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Φέρεται να διαβίβαζε ευαίσθητα απόρρητα δεδομένα ασφαλείας της ΕΕ αλλά και πληροφορίες για αντιπολιτευόμενους Κινέζους που ζουν στη Γερμανία. Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, η δράση του φέρεται να είχε γνωστοποιηθεί τόσο στο κόμμα όσο και στον ίδιο τον Μαξιμίλιαν Κρα από το 2023, ο οποίος σε δήλωσή του εμφανίστηκε συνεργάσιμος, λέγοντας ότι θα στηρίξει τις έρευνες των αρχών. Πάντως σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και ο Κρα φέρεται να ασκούσε πιέσεις υπέρ της Κίνας εντός του κόμματός του, ενώ είχε ταξιδέψει και ο ίδιος για μια περίπου εβδομάδα στην Κίνα το 2023, έχοντας επισκεφθεί τον τεχνολογικό κολοσσό Huawei και διαμένοντας σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Στο μεταξύ πέραν των ερευνών της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Καρλσρούης για την υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Κίνας, ο Κρα βρίσκεται στο στόχαστρο και της Εισαγγελίας της Δρέσδης και για άλλη μια υπόθεση που σχετίζεται με τη Μόσχα. Συγκεκριμένα για σκιώδεις πληρωμές που φέρεται να είχε λάβει από τη Ρωσία καθώς επίσης και για άλλες διασυνδέσεις με φιλορωσικά δίκτυα.

Ωστόσο παρά τις κατηγορίες προς το παρόν ο Μαξιμίλιαν Κρα παραμένει κορυφαίος υποψήφιος της ΑfD για τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κόμματος Τίνο Χρουπάλα. Δεν θα λάβει ωστόσο μέρος στην έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος που ξεκινά το Σάββατο από το Ντοναουέσλιγκεν.

Δημοσκοπήσεις: Δεύτερη η AfD, άνοδος για Βάγκενκνεχτ

Στο μεταξύ και στη Γερμανία έχουν ήδη πάρει φωτιά τα προγνωστικά ενόψει των ευρωκλογών της 9ης Ιουνίου. Η Γερμανία καταλαμβάνει 96 από τις 720 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ σε αντίθεση με τις ομοσπονδιακές εκλογές, στις ευρωεκλογές δεν ισχύει το εκλογικό όριο του 5%, το οποίο απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στη γερμανική βουλή.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της πολιτικής πλατφόρμας PolitPro που αναδημοσιεύει η εφημερίδα Frankfurter Rundschau στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωκλογές πρώτη έρχεται η Χριστιανική Ένωση με 29,4%, δεύτερη η Εναλλακτική για τη Γερμανία με 16,9%,τρίτοι οι Σοσιαλδημοκράτες με 16%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 13,4%, το νεότευκτο κόμμα «Συμμαχία για τη Λογική και τη Δικαιοσύνη» της Σάρας Βάγκενκεχντ, η οποία αποχώρησε από την Αριστερά. Έπονται οι Φιλελεύθεροι με 4.1% και στις τελευταίες θέσεις συναντάμε την Αριστερά με 3,2%.Το ίδιο ποσοστό λαμβάνουν και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι από τη Βαυαρία ενώ πάνω από 2% λαμβάνει το Φιλοζωϊκό Κόμμα.

Παρόμοια εικόνα χωρίς μεγάλες αποκλίσεις εμφανίζει και η πρόσφατη δημοσκόπηση του Πολιτικού Βαρομέτρου (Politbarometer). Και εκεί πρώτοι στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύονται οι Χριστιανοδημοκράτες/ Χριστιανοκοινωνιστές με περίπου 30%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοψηφούν Εναλλακτική για τη Γερμανία και Σοσιαλδημοκράτες με 16%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 15%, το κόμμα της Σάρας Βάγκενκνεχτ με 5%, ενώ Φιλελεύθεροι και Αριστερά αγγίζουν το 3%.

​​

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

