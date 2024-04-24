«Μπλόκο» στο κόμμα των Σπαρτιατών από το A1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, καθώς του επιτράπηκε να συμμετάσχει στις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Συνολικά 31 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων από τα 46 που αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έλαβαν το ”πράσινο φως” από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου για να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.

Αρκετά κόμματα δεν κατέβαλαν το προβλεπόμενο από την εκλογική νομοθεσία παράβολο των 20.000 ευρώ, με συνέπεια να τεθούν αυτομάτως εκτός της εκλογικής αναμέτρησης.

Στίγκας: «Πρώτη φορά στα χρονικά με καταχθόνιες μεθοδεύσεις αποκλείεται κόμμα από τις εκλογές»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από την εθνική αντιπροσωπεία ο Βασίλης Στίγκας.



«Τελικά οι δυνάμεις του σκότους με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικράτησαν της ανεξάρτητης σε εισαγωγικά δικαιοσύνης. Πρώτη φορά στα χρονικά με καταχθόνιες μεθοδεύσεις αποκλείεται κόμμα από τις εκλογές» υποστήριξε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών.



«Ο αρχιερέας της διαπλοκής Κυριάκος Μητσοτάκης απαξιώνει το δημοκρατικό πολίτευμα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοράει την μάσκα της δημοκρατίας κρύβονταν την ανάποδη αλήθεια» πρόσθεσε.

«Οι Σπαρτιάτες παραμένουμε πιστοί στα προτάγματα των προγόνων μας» κατέληξε ο κ. Στίγκας.

Μαρινάκης: «Κάποιοι, δυστυχώς, προτιμούν να "ψαρεύουν" ψήφους σε θολά νερά»

«Πολλοί αναρωτιούνταν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια δεν έβρισκε δικαστική αίθουσα για να εκδικαστεί η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν ψήφισε την επίμαχη τροπολογία που καταθέσαμε το 2023. Γιατί δεν υπέβαλε υπόμνημα στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί κατέθεσε ‘’κείμενο-δήλωση’’ για τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές, αφού είχε παρέλθει η σχετική προθεσμία» αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.



«Σήμερα, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών κ. Στίγκας, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη, ‘’έχει αξιοπρέπεια που δεν κατέθεσε υπόμνημα’’ και έπεισε και τους πλέον δύσπιστους. Κάποιοι, δυστυχώς, προτιμούν να «ψαρεύουν» ψήφους σε θολά νερά από το να υπερασπίζονται τη Δημοκρατία μας με πράξεις» προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μάντζος: «Νίκη για τη δημοκρατία η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος για τις δηλώσεις του Βασίλη Στίγκα.



«Έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή απόφαση μη ανακήρυξης του μορφώματος των ‘’Σπαρτιατών’’ στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι νίκη για τη δημοκρατία. Εμπιστευόμαστε, λοιπόν, τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό κάναμε το ελάχιστον καθήκον μας να υποβάλουμε υπόμνημα. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Εσείς; Πώς αισθάνεστε που ήρθε σήμερα ο επικεφαλής του μορφώματος και σας συγχαίρει; Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ πώς αισθάνεστε; Αισθάνεστε αξιοπρέπεια; Και σήμερα σας κάνει και κομπλιμέντα ο Στίγκας. Να τα χαίρεστε!»



«Θα κάνει και βίντεο στο TikTok ο αρχηγός σας; Ας σταματήσει ξανά στη Μακρόνησο, να μας πει αυτή τη φορά γιατί δεν υπέβαλε υπόμνημα. Όπως κάνατε και τον Μάιο και τον Ιούνιο, πριν τις εθνικές εκλογές. Θα βρείτε μια δικαιολογία; Χάσατε την προθεσμία; Αισθάνεστε αξιοπρέπεια; Ότι τιμάτε την αριστερά και τους αγώνες της;»

Δημοκράτες: «Η Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει τα μέσα να αμύνεται απέναντι στους εχθρούς της»

«Η Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει τα μέσα να αμύνεται απέναντι στους εχθρούς της. Η απαγόρευση καθόδου στις εκλογές για το κόμμα Σπαρτιάτες είναι ένα τέτοιο μέσο. Εμπιστευόμαστε την κρίση του Αρείου Πάγου για την προστασία των εκλογικών διαδικασιών» αναφέρουν από πλευράς τους ο πρόεδρος των Δημοκρατών Ανδρέας Λοβέρδος και ο αντιπρόεδρος Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.



«Οι Δημοκράτες, το κόμμα του Κέντρου στην Ελλάδα έχει ως προτεραιότητα του να παλέψει, στις επερχόμενες ευρωεκλογές, απέναντι στην Ακροδεξιά και στους κάθε λογής ‘’φασίστες με κοστούμι’’ για να προασπίσει τις αξίες της Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ασφαλείας και της κοινωνικής συνοχής. Απέναντι στον ανορθολογισμό, το φανατισμό και στην εχθροπάθεια απαντάμε μαζί με τους πολίτες με τη δύναμη της Δημοκρατίας, της μετριοπάθειας και της κοινής λογικής» σημειώνεται.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.