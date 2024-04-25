"Αυτός που δυσφημεί τη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επί πρωθυπουργίας του στήθηκε ένα παρακράτος παράνομων παρακολουθήσεων υπονομεύοντας το κράτος δικαίου" αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

"Ήταν η δική του Κυβέρνηση, που πρότεινε την αντισυνταγματική ρύθμιση που μόνο στόχο είχε τη συγκάλυψη και ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη.

Είναι εκείνος που έχει διορίσει Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπέγραφε για την Intellexa τις άδειες εξαγωγή του παράνομου λογισμικού Predator σε αυταρχικά καθεστώτα της Αφρικής, κάτι για το οποίο το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται με την εταιρεία.

"Όσο κι αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να αυτοπαρουσιάζεται ως θύμα διεθνούς συνωμοσίας, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικων καταρρίπτουν και αυτήν την εικονική πραγματικότητα.

Υ.Γ.: Ίσως αυτό εξηγεί γιατί δεν θέλει να γίνει debate ενόψει των ευρωεκλογών".

