Survivor 2024: «Στην κόψη του ξυραφιού» οι σχέσεις Περπατάρη και Ταλαδιανού

Σε οριακό επίπεδο έχει φτάσει, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η σχέση του Γιάννη Περπατάρη με τον Σταμάτη Ταλαδιανό στο Survivor, αφού ενδεικτικά ο πρώτος χαρακτήρισε τον δεύτερο «βλάκα».

«Για να το είπα, σαν βλάκας θα έκανε», σχολίασε ο Περπατάρης παρά το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη.

«Για άλλη μια φορά ο Γιάννης δείχνει πόσο αμετανόητος είναι, δεν καταλαβαίνει το λάθος του και αυτά που κάνει και αυτά που λέω και συνεχώς, πάνω στα νεύρα του, όπως λέει αυτός, λέει κουβέντες κι εκφράσεις προσβάλλοντας τους παίκτες και τους άλλους ανθρώπους και μετά έρχεται, ζητώντας συγγνώμη. Μια συγγνώμη που δεν τη σκέφτεται ποτέ, δεν σκέφτεται για ποιον λόγο τη λέει και δεν σκέφτεται να διορθώσει το λάθος του», είπε φανερά ενοχλημένος ο Ταλαδιανός.

Στη«Αυτό έκανε και στο χθεσινό συμβούλιο, όπου γι άλλη μια φορά, όπου είπε "δεν θυμάμαι αν το είπα κι αν όντως τον είπα βλάκα, αλλά σαν βλάκας έκανε". Με λίγα λόγια, ο Γιάννης θα είναι πάντα αυτός που ήταν, θα προσβάλλει τους άλλους, θα ζητάει συγγνώμη και το συγγνώμη θα είναι "ένα συγγνώμη του αέρα", απλά για να το πει χωρίς να καταλαβαίνει το λάθος του. Είναι προσβολή να λες μια τέτοια κουβέντα για μένα, όπως και για τους άλλους παίκτες και δεν το δέχομαι. Είναι προσβολή να βγαίνει ένας άνθρωπος να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο και να το συνεχίζει και να μην καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει», δήλωσε.

«Έχουν βρει μια λέξη, τη θυματοποίηση, ό,τι και να πω, όπως και να πάω να υποστηρίξω τον εαυτό μου, όταν προσβάλλομαι, θα πουν ότι θυματοποιούμαι. Θυματοποιούμαι, όταν κάποιος με βρίζει και βγαίνω να υποστηρίξω τον εαυτό μου; Δηλαδή τι πρέπει να πω; Ευχαριστώ που με βρίζετε; Δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, όταν εμένα με ενοχλείτε και δεν σας ενοχλώ, δεν σας έχω βρίσει, δεν σας έχω προσβάλει, δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά, δεν ήμουν εριστικός, δεν έχω πανηγυρίσει ποτέ μπροστά σας εριστικά, αλλά λέτε ότι θυματοποιούμαι για να καλύψετε όλο αυτό που κάνετε εσείς απέναντι σε έναν άνθρωπο», συνόψισε.

Πηγή: skai.gr

