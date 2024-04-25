Συνεχίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές τους στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο και άλλα σχετικά, από τις ίδιες φυσικές καταστροφές.



Το πλαίσιο περιλαμβάνει (α) τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, (β) τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε), και (γ) τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την προκαταβολή που χορηγήθηκε), που φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ.

Έτσι, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, συνεχίζεται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής και έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 76,3 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, καταβλήθηκαν 1.238.651 ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 252 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Με την ανωτέρω πληρωμή έχουν καταβληθεί συνολικά 37.141.211 ευρώ, ως προκαταβολή προς 3.330 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε 1.523 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων, η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 4.345.000 ευρώ, που είχε χορηγηθεί, συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, έχει ολοκληρωθεί για 4.853 δικαιούχους, με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φθάνει τα 41.486.211 ευρώ.

Η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής των Περιφερειών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, τόσο με καταβολές πρώτης αρωγής, όσο και με τις καταβολές της προκαταβολής του 50% της τελικής επιχορήγησης, ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις Περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

