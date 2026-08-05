Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση.

Η σορός της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, ενώ ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι συνελήφθη τη Δευτέρα.

Η σύλληψη ακολούθησε τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο τον δείχνει να αποχωρεί από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος κρατώντας μια βαλίτσα και να την εγκαταλείπει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου αργότερα βρέθηκε η σορός της.

Στο βίντεο ο 26χρονος πυγμάχος φαίνεται επίσης να κατευθύνεται προς τον εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης κρατώντας ένα μπλε σακίδιο, ενώ περίπου 13 λεπτά αργότερα αποχωρεί χωρίς τις αποσκευές.

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Οι ελληνικές αρχές άρχισαν να εστιάζουν στον Αφγανό ύποπτο όταν η σύζυγός του ενημέρωσε την αστυνομία στις 30 Ιουλίου για την ύποπτη συμπεριφορά του.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Ελέγχοντας την κοινή λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας στο κινητό τους, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Σημειώνεται ότι ο Αχμαντζάι υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη Ρος ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της άτυχης γυναίκας για να κάνει αναλήψεις χρημάτων, ενώ χρησιμοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Πηγή: skai.gr

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