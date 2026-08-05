Ντουμπάι BC: Πήρε τον Κράαχ και τον άφησε δανεικό στην Μπανταλόνα

Την απόκτηση του Γιανίκ Κράαχ ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC, ωστόσο ο Ολλανδός φόργουορντ θα παραμείνει στην Μπανταλόνα για την ερχόμενη σεζόν, ως δανεικός.



Ο 23χρονος άσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ACB τη σεζόν 2020/21, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και έχει ήδη καταγράψει 142 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας. Τη σεζόν 2025/26 αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια της ACB, έχοντας μέσο όρο 21 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Διακρίθηκε επίσης στο Basketball Champions League, όπου σε 15 αναμετρήσεις είχε μέσο όρο 7,6 πόντους και 5,5 ριμπάουντ, με ποσοστό ευστοχίας 38% στα τρίποντα και δείκτη αξιολόγησης 11,8.

Dubai Basketball has signed Yannick Kraag, who will spend the 2026/27 season on loan at @Penya1930



Best of luck, Yannick! 💪



Read more: https://t.co/WHsNbTgcfq pic.twitter.com/F3O48Wq8Jm August 5, 2026

🟢⚫️ Comunicat oficial: Yannick Kraag



👉 El jugador neerlandès continua a l’ASISA Joventut com a cedit després de l’acord amb el Dubai Basketball



📝 El comunicat: https://t.co/aVoFpfdPdw#CityOfBadalona #ASISAJoventut #JoHiSeré pic.twitter.com/cpJJoXRpCd — Club Joventut Badalona (@Penya1930) August 5, 2026

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