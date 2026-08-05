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Ντουμπάι BC: Πήρε τον Κράαχ και τον άφησε δανεικό στην Μπανταλόνα

Η Ντουμπάι BC απέκτησε τον Γιανίκ Κράαχ από την Μπανταλόνα, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει εκεί δανεικό για την ερχόμενη σεζόν.

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Ντουμπάι

Την απόκτηση του Γιανίκ Κράαχ ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC, ωστόσο ο Ολλανδός φόργουορντ θα παραμείνει στην Μπανταλόνα για την ερχόμενη σεζόν, ως δανεικός.

Ο 23χρονος άσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ACB τη σεζόν 2020/21, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και έχει ήδη καταγράψει 142 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας. Τη σεζόν 2025/26 αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια της ACB, έχοντας μέσο όρο 21 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Διακρίθηκε επίσης στο Basketball Champions League, όπου σε 15 αναμετρήσεις είχε μέσο όρο 7,6 πόντους και 5,5 ριμπάουντ, με ποσοστό ευστοχίας 38% στα τρίποντα και δείκτη αξιολόγησης 11,8.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ντουμπάι
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